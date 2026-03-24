Очередь из танкеров: в соцсетях показали, как выглядит блокада Ормузского пролива (видео)

В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, было снято с борта пассажирского самолета. Пассажиру удалось зафиксировать десятки нефтяных танкеров, которые застряли в Ормузском проливе.

Сейчас Ормузский пролив заблокирован Ираном, который атакует все корабли, которые пытаются через него пройти за редким исключением. И неназванный пользователь опубликовал видео, которое разошлось по соцсетям, на котором наглядно видны масштабы блокады. Десятки танкеров стоят на якоре.

Блокада Ормузского пролива выглядит так

Сотни судов бросили якорь в Персидском заливе и за его пределами, перекрыв поставки продовольствия и других жизненно важных товаров, а также экспорт энергоносителей, в основном в Азию и Европу.

По данным агентства ООН по вопросам судоходства, около 20 000 моряков по-прежнему остаются заблокированными в Персидском заливе.

В минувшие выходные война, похоже, еще больше обострилась, когда президент США Дональд Трамп пригрозил бомбить иранские электростанции, если Иран не позволит возобновить движение через пролив.

Трамп отложил эти удары на пять дней после того, как заявил, что США провели переговоры с Ираном, которые президент США назвал "продуктивными". Цены на нефть в понедельник упали почти на 11%, поскольку внезапная смена курса Трампа вселила надежду на то, что война может быть урегулирована путем переговоров. С начала войны цены выросли более чем на 30%.

При этом Иран заявляет, что никаких переговоров с США не ведет и Ормузский пролив остается заблокированным.

Фокус писал, что в Иране высмеяли президента США, заявив, что он "уволен". И сообщили, что Трамп "отступил" в войне из-за опасений по поводу реакции Ирана на подрыв электростанций страны.

Также Иран уже пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут. Соответствующее заявление режима аятолл опубликовало Иранское информационное агентство Mehr 22 марта. Почти все ключевые объекты энергетической инфраструктуры стран Персидского залива находятся "на прицеле" Ирана, находясь на расстоянии менее 50 км от побережья.