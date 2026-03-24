Притулок для літаків: сусіди Ірану терміново переправляють свої лайнери на таємну базу в Європі

Після того, як Тегеран атакував аеропорти країн Перської затоки, сусідні країни скасували регулярні рейси і поспішили заховати свої літаки подалі від війни.

У той час як на Близькому Сході вирує війна, авіакомпанія Qatar Airways відправила 20 своїх літаків на "авіаційну базу відпочинку". Цим притулком став аеропорт Теруель на сході Іспанії за тисячі кілометрів від війни в Ірані. Теруель є державним хабом і найбільшим у Європі центром технічного обслуговування та зберігання літаків, пише Daily Mail.

Аеропорт Теруель став безпечним притулком для лайнерів із Близького сходу

Це відбувається на тлі чинних обмежень на використання повітряного простору, які обмежують кількість рейсів із міжнародного аеропорту Хамад у Досі, що є хабом Qatar Airways.

У заяві авіакомпанія повідомила: "У зв'язку з нинішніми винятковими обставинами в регіоні та спричиненими цим збоями в роботі авіакомпаній, що не залежать від нас, Qatar Airways розмістила частину своїх літаків в окремих аеропортах за межами Катару. Це тимчасовий захід, і літаки поступово повертатимуться в експлуатацію в міру відновлення нормальної льотної експлуатації".

Згідно з даними Flightradar24, у Теруелі вже перебувало 15 літаків, і ще п'ять приєднаються у вихідні.

Аеропорт Теруель довгий час функціонував як об'єкт для ремонту і модернізації.

Раніше його називали "аеропортом, куди літаки вирушають на відпочинок", і він може одночасно приймати десятки літаків з усього світу.

У період пандемії COVID-19 на території цього аеропорту перебувало близько 140 літаків.

Під час пандемії коронавірусу в Теруелі стояли десятки літаків

Місце розташування об'єкта обрали через сухий клімат, і він розташований між містами Валенсія і Мадрид, а Барселона розташована північніше.

Генеральний директор терміналу Алехандро Ібрагім заявив: "Компанії переглядають свої плани. Вони розширюють свій флот і маршрути, шукають безпечніші місця для стоянки своїх літаків, і Європа ідеально підходить для цієї мети".

Авіакомпанія Qatar Airways вже повідомила, що відновить польоти після того, як Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне і повне відновлення роботи повітряного простору Катару відповідними органами.

Але це станеться тільки якщо війна в Ірані припиниться. А щодо термінів цього немає жодної впевненості.

Іран уже заявив, що готовий розглянути варіант вивезення збагаченого урану в Росію. Однак Тегеран не погоджується на повну відмову від власної ядерної програми. Так само країна не планує відмовлятися від розвитку балістичних ракет. А саме на цьому наполягав Дональд Трамп.

Раніше військові експерти припустили, як розвиватимуться події, якщо війна в Ірані продовжиться. Усі сценарії передбачають, що буде тільки гірше.