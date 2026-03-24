Убежище для самолетов: соседи Ирана срочно переправляют свои лайнеры на тайную базу в Европе

После того, как Тегеран атаковал аэропорты стран Персидского залива, соседние страны отменили регулярные рейсы и поспешили спрятать свои самолеты подальше от войны.

В то время как на Ближнем Востоке бушует война, авиакомпания Qatar Airways отправила 20 своих самолетов на "авиационную базу отдыха". Этим убежищем стал аэропорт Теруэль на востоке Испании за тысячи километров от войны в Иране. Теруэль является государственным хабом и крупнейшим в Европе центром технического обслуживания и хранения самолетов, пишет Daily Mail.

Аэропорт Теруэль стал безопасным убежищем для лайнеров с Ближнего востока

Это происходит на фоне действующих ограничений на использование воздушного пространства, которые ограничивают количество рейсов из международного аэропорта Хамад в Дохе, являющегося хабом Qatar Airways.

В заявлении авиакомпания сообщила: "В связи с нынешними исключительными обстоятельствами в регионе и вызванными этим сбоями в работе авиакомпаний, не зависящими от нас, Qatar Airways разместила часть своих самолетов в отдельных аэропортах за пределами Катара. Это временная мера, и самолеты будут постепенно возвращаться в эксплуатацию по мере восстановления нормальной летной эксплуатации".

Согласно данным Flightradar24, в Теруэле уже находилось 15 самолетов, и еще пять присоединятся в выходные.

Аэропорт Теруэль долгое время функционировал как объект для ремонта и модернизации.

Ранее его называли "аэропортом, куда самолеты отправляются на отдых", и он может одновременно принимать десятки самолетов со всего мира.

В период пандемии COVID-19 на территории этого аэропорта находилось около 140 самолетов.

В время пандемии коронавируса в Теруэле стояли десятки самолетов

Местоположение объекта было выбрано из-за сухого климата, и он расположен между городами Валенсия и Мадрид, а Барселона находится севернее.

Генеральный директор терминала Алехандро Ибрагим заявил: "Компании пересматривают свои планы. Они расширяют свой флот и маршруты, ищут более безопасные места для стоянки своих самолетов, и Европа идеально подходит для этой цели".

Авиакомпания Qatar Airways уже сообщила, что возобновит полеты после того, как Управление гражданской авиации Катара объявит о безопасном и полном возобновлении работы воздушного пространства Катара соответствующими органами.

Но это произойдет только если война в Иране прекратится. А насчет сроков этого нет никакой уверенности.

Иран уже заявил, что готов рассмотреть вариант вывоза обогащенного урана в Россию. Однако Тегеран не соглашается на полный отказ от собственной ядерной программы. Так же страна не планирует отказываться от развития баллистических ракет. А именно на этом настаивал Дональд Трамп.

Ранее военные эксперты предположили, как будут развиваться события, если война в Иране продолжится. Все сценарии предполагают, что будет только хуже.