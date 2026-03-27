Колективний захист чоловіків скасовано: Норвегія змінює правила для українців

Уряд Норвегії вирішив змінити правила тимчасового захисту для українців і обмежити їх для чоловіків віком від 18 до 60 років. Нові норми передбачають, що ця категорія осіб більше не отримуватиме колективного захисту, а заяви розглядатимуть індивідуально.

Норвегія ухвалила зміни до нормативних актів, які обмежують дію програми тимчасового колективного захисту для осіб, переміщених з України, повідомила пресслужба уряду Норвегії 27 березня.

"З осені 2025 року до Норвегії прибуло забагато переселенців, особливо молодих чоловіків. Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавських країнах, а норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на пропозицію послуг та брак житла. Тому ми посилюємо правила", — зазначається на сайті уряду країни.

Нові норми гарантуватимуть, вважають посадовці, що Норвегія не прийме непропорційно багато людей порівняно із сусідніми країнами, а також допоможе українцям, які вже перебувають в країні, отримати роботу та змогу себе забезпечувати.

Зміна правил означатиме, що чоловіки віком від 18 до 60 років більше не будуть охоплені схемою колективного захисту, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки. Заяви тих, хто подає заяву на отримання притулку, будуть оброблятися у звичайному порядку. Зміна набуде чинності найближчим часом.

"Ми також вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, щоб зробити свій внесок в оборонну боротьбу та підтримувати українське суспільство", – сказав міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен.

Будуть деякі винятки з нових правил. По-перше, вони стосуватимуться лише нових заявників і не вплинуть на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у Норвегії. Зміни також не застосовуватимуться до неповнолітніх або чоловіків старше 60 років, а також чоловіків, які офіційно звільнені з військової служби або явно не здатні її проходити. Також це стосується осіб, що прибули у рамках програми медичної евакуації. Винятки також робляться для чоловіків, які є єдиним опікуном за дітьми. Це стосується лише батька дитини або іншого близького члена сім'ї.

"Практика Імміграційного управління показує, що дуже мало хто має право на захист на індивідуальній основі", — вказано на сайті уряду країни.

Нагадаємо, що в країнах ЄС поступово змінюють умови перебування українських біженців. Зокрема скорочують соціальну підтримку та переглядають правила тимчасового захисту. У різних державах уже діють нові вимоги щодо житла, виплат і продовження статусу.

Раніше ми також інформували, що Чехія пропонує змінити правила захисту для українців і поступово переходити до інших форм легалізації їх перебування. Йдеться про перехід від тимчасового захисту до дозволів на проживання для роботи або навчання, а також перегляд обсягів соціальної допомоги.