Коллективная защита мужчин отменена: Норвегия меняет правила для украинцев

Правительство Норвегии решило изменить правила временной защиты для украинцев и ограничить их для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Новые нормы предусматривают, что эта категория лиц больше не будет получать коллективной защиты, а заявления будут рассматривать индивидуально.

Норвегия приняла изменения в нормативные акты, которые ограничивают действие программы временной коллективной защиты для лиц, перемещенных из Украины, сообщила пресс-служба правительства Норвегии 27 марта.

"С осени 2025 года в Норвегию прибыло много переселенцев, особенно молодых мужчин. Норвегия уже приняла больше всего украинцев в скандинавских странах, а норвежские муниципалитеты сообщают о давлении на предложение услуг и нехватку жилья. Поэтому мы ужесточаем правила", — отмечается на сайте правительства страны.

Новые нормы будут гарантировать, считают чиновники, что Норвегия не примет непропорционально много людей по сравнению с соседними странами, а также поможет украинцам, которые уже находятся в стране, получить работу и возможность себя обеспечивать.

Изменение правил будет означать, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут охвачены схемой коллективной защиты, где временный вид на жительство предоставляется на основе групповой оценки. Заявления тех, кто подает заявление на получение убежища, будут обрабатываться в обычном порядке. Изменение вступит в силу в ближайшее время.

"Мы также считаем важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине, чтобы внести свой вклад в оборонительную борьбу и поддерживать украинское общество", — сказал министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен.

Будут некоторые исключения из новых правил. Во-первых, они будут касаться только новых заявителей и не повлияют на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии. Изменения также не будут применяться к несовершеннолетним или мужчинам старше 60 лет, а также мужчинам, которые официально уволены с военной службы или явно не способны ее проходить. Также это касается лиц, прибывших в рамках программы медицинской эвакуации. Исключения также делаются для мужчин, которые являются единственным опекуном за детьми. Это касается только отца ребенка или другого близкого члена семьи.

"Практика Иммиграционного управления показывает, что очень немногие имеют право на защиту на индивидуальной основе", — указано на сайте правительства страны.

Напомним, что в странах ЕС постепенно меняют условия пребывания украинских беженцев. В частности сокращают социальную поддержку и пересматривают правила временной защиты. В разных государствах уже действуют новые требования по жилью, выплатам и продлению статуса.

