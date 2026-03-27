Плавучі бомби: у Перській затоці дрейфують підбиті Іраном кораблі (відео)

Тайський балкер Mayuree Naree, який КВІР підбили 11 березня, залишила команда. З діркою в машинному відділенні судно весь цей час дрейфувало затокою і тепер сіло на мілину біля іранського острова.

У п'ятницю, 27 березня, іранські офіційні особи повідомили, що одне з покинутих суден дрейфує Перською затокою і сіло на мілину біля одного з їхніх островів. Небезпека, що походить від 20 торгових суден, які зазнали нападів від початку війни в Ірані, додає ще одну небезпеку до низки проблем для суден, які застрягли в затоці або які просять в Ірану дозвіл на прохід Ормузькою протокою, повідомляє Maritime.

Балкер Mayuree Naree сів на мілину

11 березня в тайський балкер Mayuree Naree (30 000 тонн) влучили два снаряди, що спричинило вибух і пожежу в машинному відділенні судна. Військово-морські сили Оману врятували 20 членів екіпажу, які покинули судно на рятувальних плотах. На той момент повідомлялося, що судно перебувало приблизно за 11 морських миль від Оману, на захід від Перської затоки та Ормузької протоки.

Іранське інформаційне агентство "Тасмін" цитує мера села Рамчах, який заявив, що тайське судно дрейфувало водним шляхом і сіло на мілину біля південного узбережжя острова Кешм, на північ від острова Ларак. Повідомляється, що судно було оглянуто і членів екіпажу виявлено не було.

Компанія Precious Shipping of Thailand, що володіє судном, підтвердила цю інформацію. Одночасно з цим Міністерство закордонних справ Таїланду повідомило, що група фахівців з Оману та Ірану прибула на місце події і провела обшук. Три члени екіпажу досі вважаються зниклими безвісти. Припускають, що вони перебували в машинному відділенні, коли судно потрапило під обстріл, і загинули.

Балкер Mayuree Naree рухався в баласті і, вочевидь, намагався вийти через Ормузьку протоку, коли в нього влучив снаряд, або, скоріше, морський дрон. Побоювання викликає, що на борту підбитого корабля залишилося багато палива.

Це одне з кількох суден, які, як вважається, становлять додаткову небезпеку в регіоні. Численні повідомлення вказують на те, що контейнеровоз Safeen Prestige, що належить ОАЕ, також, як припускають, усе ще горить через три тижні після атаки на нього 4 березня.

До судна відправили рятувальний буксир, але Іран його теж атакував: загинули щонайменше четверо із семи осіб, які перебували на борту.

За непідтвердженими даними, контейнеровоз Safeen Prestige міг бути атакований іранцями вдруге. 18 березня неурядова організація "Об'єднані проти ядерного Ірану" (UANI) опублікувала супутникові знімки, на яких видно дим, що йде від судна, яке вона ідентифікувала як "Сафін Престиж".

Safeen Prestige горить у Перській затоці

Відео, яке широко поширюють в інтернеті, помилково видають за ще один палаючий танкер, який намагався вийти з Ормузької протоки без дозволу. Насправді на відео показано повністю охоплений вогнем Safeen Prestige. Дата зйомки непідтвердженого відео невідома, але судно добре помітне. Видно полум'я, і вогонь поширився від носа до надбудови. Неясно, чи стоїть судно на якорі, чи дрейфує.

Нагадаємо, раніше Іран повідомив, що мобілізував мільйон осіб, щоб відбивати атаки США.

А ввечері 26 березня Дональд Трамп повідомив, що США не будуть атакувати енергосистему Ірану до 6 квітня.