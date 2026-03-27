Плавучие бомбы: в Персидском заливе дрейфуют подбитые Ираном корабли (видео)

Тайский балкер Mayuree Naree, который КСИР подбили 11 марта, оставила команда. С дырой в машинном отделении судно все это время дрейфовало по заливу и теперь село на мель у иранского острова.

В пятницу, 27 марта, иранские официальные лица сообщили, что одно из брошенных судов дрейфует по Персидскому заливу и село на мель у одного из их островов. Опасность, исходящая от 20 торговых судов, подвергшихся нападениям с начала войны в Иране, добавляет еще одну опасность к ряду проблем для судов, застрявших в заливе или запрашивающих у Ирана разрешение на проход по Ормузскому проливу, сообщает Maritime.

Балкер Mayuree Naree сел на мель

11 марта в тайский балкер Mayuree Naree (30 000 тонн) попали два снаряда, что вызвало взрыв и пожар в машинном отделении судна. Военно-морские силы Омана спасли 20 членов экипажа, покинувших судно на спасательных плотах. В тот момент сообщалось, что судно находилось примерно в 11 морских милях от Омана, к западу от Персидского залива и Ормузского пролива.

Иранское информационное агентство "Тасмин" цитирует мэра деревни Рамчах, который заявил, что тайское судно дрейфовало по водному пути и село на мель у южного побережья острова Кешм, к северу от острова Ларак. Сообщается, что судно было осмотрено и членов экипажа обнаружено не было.

Компания Precious Shipping of Thailand, владеющая судном, подтвердила эту информацию. Одновременно с этим Министерство иностранных дел Таиланда сообщило, что группа специалистов из Омана и Ирана прибыла на место происшествия и провела обыск. Три члена экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Предполагается, что они находились в машинном отделении, когда судно попало под обстрел, и погибли.

Балкер Mayuree Naree двигался в балласте и, по всей видимости, пытался выйти через Ормузский пролив, когда в него попал снаряд, или скорее морской дрон. Опасение вызывает, что на борту подбитого корабля осталось много топлива.

Это одно из нескольких судов, которые, как считается, представляют дополнительную опасность в регионе. Многочисленные сообщения указывают на то, что контейнеровоз Safeen Prestige, принадлежащий ОАЭ , также, как предполагается, все еще горит спустя три недели после атаки на него 4 марта.

К судну отправили спасательный буксир, но Иран его тоже атаковал: погибли по меньшей мере четыре из семи человек, находившихся на борту.

По неподтвержденным данным, контейнеровоз Safeen Prestige мог быть атакован иранцами во второй раз. 18 марта неправительственная организация "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) опубликовала спутниковые снимки, на которых виден дым, идущий от судна, которое она идентифицировала как "Сафин Престиж" .

Safeen Prestige горит в Персидском заливе

Видео, широко распространяемое в интернете, ошибочно выдается за еще один горящий танкер, пытавшийся выйти из Ормузского пролива без разрешения. На самом деле на видео показан полностью охваченный огнем Safeen Prestige. Дата съемки неподтвержденного видео неизвестна, но судно хорошо различимо. Видно пламя, и огонь распространился от носа к надстройке. Неясно, стоит ли судно на якоре или дрейфует.

Напомним, ранее Иран сообщил, что мобилизовал миллион человек, чтобы отражать атаки США.

А вечером 26 марта Дональд Трамп сообщил, что США не будут атаковать энергосистему Ирана до 6 апреля.