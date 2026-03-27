КСИР завернул три корабля в Ормузском проливе: в сети показали "взорванное" тайское судно (видео)

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии Ормузского пролива и пообещал, что будет заворачивать все "недружественные" корабли. Между тем в сети появились кадры горящего контейнеровоза Таиланда, по которому, вероятно, Иран ударил ракетой или дроном. По видео не ясно, где именно произошел инцидент и настоящее ли оно. Что происходит в Ормузском проливе после заявлений Вашингтона о решении проблемы?

На видео из сети фигурирует корабль, охваченный облаком дыма с полностью уничтоженным грузом и поврежденными бортами. В информационном аккаунте breakingUAnews в соцсети X написали, что это горит тайский контейнеровоз. На борту корабля заметна расплывчатая надпись, в которой угадываются вероятные буквы SAFESEA и есть масштабные разрушения: действительно ли произошел инцидент, на сегодня не известно.

Пресс-служба КСИР официально заявила, что Иран полностью заблокировал Ормузский пролив в ответ на "ложь коррумпированного президента Америки", который заявил, что проход свободен. Отмечается, что проливом должны были пройти три корабля, но их развернули. На инфографике, опубликованной в сети, показаны суда, которые якобы развернулись рядом с островами Кешм и Ларк.

"ВМС КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива и о том, что любое движение в этом проливе будет встречено жестким ответом", — заявили боевики, уточнив, что угроза касается стран, которые сотрудничают с США и Израилем.

