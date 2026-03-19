Иран ударил по НПЗ SAMREF в порту Янбу на Красном море: запасной путь для нефти

Нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском порту Янбу на Красном море стал мишенью воздушной атаки Ирана, сообщило агентство Reuters. Чтобы добраться до цели, ракета или дрон должен был безопасно пролететь 1400 км над Аравийским полуостровом. Перед этим произошел прилет по СПГ-терминалу в Катаре. Какова реакция Ближнего Востока на последние действия Тегерана?

Атака Ирана состоялась после предупреждения об эвакуации, которые объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в отношении нефтяных и газовых объектов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ, включая SAMREF, говорится в материале агентства. Последствия попадания неустановленного средства поражения по заводу в Янбу были минимальными, сообщили источники журналистов. Медиа напомнило, что инцидент произошел после серии ударов по нефтяным объектам Ирана, которые нанесла коалиция Израиля и США, и после атак КСИР на нефтегазовую отрасль стран Ближнего Востока и блокирования Ормузского пролива для нефтяных танкеров.

Медиа сообщило, что атака Ирана на SAMREF произошла в четверг 19 марта, но фото или видео инцидентов не публиковало. Между тем в соцсети X появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе, но нет подтверждения, что это запись событий в порту Янбу. В то же время Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что на территории предприятия разбился беспилотник.

О возможном инциденте на берегу Красного моря говорят спутниковые данные NASA, которые показали зону повышенной температуры по координатам НПЗ в порту Янбу. Между тем Reuters напомнило, что SAMREF принадлежит Exxon Mobil и Saudi Aramco. Заметим, ориентировочная точка попадания, согласно Google maps, — 23.94809, 38.27283: расстояние до Ирана — около 1400 км, которые дрон КСИР преодолел, без проблем пройдя систему ПВО Саудовской Аравии (если шел по прямой) и Кувейта или Ирака (если петлял на старте).

Война в Иране — пожар на НПЗ SAMREF в порту Янбу, FIRMS NASA, 19 марта Фото: FIRMS NASA

19 марта появилась совместная реакция 12 стран Ближнего Востока и Средней Азии. В частности, Катар, Азербайджан, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ОАЭ опубликовали заявление с призывом к Ирану "немедленно прекратить атаки". При этом Катар приказал полномочному послу Ирана и всему иранскому дипломатическому корпусу немедленно покинуть страну, рассказало медиа The Wall Street Journal.

Война в Иране — реакция 12 стран Ближнего Востока на атаки КСИР, 19 марта Фото: Скриншот

Вместе с тем 18-19 марта состоялся обмен ударами между Израилем и Ираном. Тель-Авив атаковал крупнейшее газовое месторождение Тегерана South Pars, а Тегеран — крупнейший LNG-комплекс (терминал сжиженного газа) мира в Катаре Ras Laffan Industrial City.

Отметим, Фокус писал об альтернативном пути для нефти, который активизировала Саудовская Аравия из-за войны в Иране. Через неделю после начала атаки Тегерана на нефтяные терминалы, НПЗ и нефтяные танкеры в Ормузском проливе, OSINTеры заметили 20-30 кораблей, которые направлялись к порту Янбу. К этому порту тянулся нефтепровод мощностью 5-7 млн баррелей в сутки. В то же время аналитики отметили, что с этой стороны Аравийского полуострова есть еще одна угроза — действия прокси Ирана йеменских хуситов. Топ-командующий хуситов заявил, что они готовы заблокировать Баб-эль-Мандесский пролив, по которому танкеры двигались от Янбу в Индийский океан.

Напоминаем, 19 марта журналисты Daily Mail опубликовали пять возможных сценариев войны в Иране: допустили атаку на США и ядерный удар.