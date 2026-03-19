Иран ударил по НПЗ SAMREF в порту Янбу на Красном море: запасной путь для нефти

Атака Ірану відбулась після попередження про евакуацію, які оголосив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) щодо нафтових і газових об’єктів у Саудівській Аравії, Катарі та ОАЕ, включно із SAMREF, ідеться у матеріалі агентства. Наслідки влучання невстановленого засобу ураження по заводу в Янбу були мінімальними, повідомили джерела журналістів. Медіа нагадало, що інцидент відбувся після серії ударів по нафтових об'єктах Ірану, які завдала коаліція Ізраїлю та США, та після атак КВІР на нафтогазову галузь країн Близького Сходу та блокування Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Медіа повідомило, що атака Ірану на SAMREF сталась у четвер 19 березня, але фото чи відео інцидентів не публікувало. Тим часом у соцмережі X з'явились кадри пожежі на нафтопереробному заводі, але немає підтвердження, що це запис подій у порту Янбу. Водночас Міноборони Саудівської Аравії повідомило, що на території підприємства розбився безпілотник.

Про можливий інцидент на березі Червоного моря говорять супутникові дані NASA, які показали зону підвищеної температури за координатами НПЗ у порту Янбу. Тим часом Reuters нагадало, що SAMREF належить Exxon Mobil та Saudi Aramco. Зауважмо, орієнтовна точка влучання, відповідно до Google maps, — 23.94809, 38.27283: відстань до Ірану — близько 1400 км, які дрон КВІР здолав, без проблем пройшовши систему ППО Саудівської Аравії (якщо ішов по прямій) і Кувейту чи Іраку (якщо петляв на старті).

Війна в Ірані — пожежа на НПЗ SAMREF у порту Янбу, FIRMS NASA, 19 березня Фото: FIRMS NASA

19 березня з'явилась спільна реакція 12 країн Близького Сходу та Середньої Азії. Зокрема, Катар, Азербайджан, Бахрейн, Єгипет, Йорданія, Кувейт, Ліван, Пакистан, Саудівська Аравія, Сирія, Туреччина та ОАЕ опублікували заяву з закликом до Ірану "негайно припинити атаки". При цьому Катар наказав повноважному послу Ірану та усьому іранському дипломатичному корпусу негайно покинути країну, розповіло медіа The Wall Street Journal.

Війна в Ірані — реакція 12 країн Близького Сходу на атаки КВІР, 19 березня Фото: Скриншот

Разом з тим 18-19 березня відбувся обмін ударами між Ізраїлем та Іраном. Тель-Авів атакував найбільше газове родовище Тегерану South Pars, а Тегеран — найбільший LNG-комплекс (термінал скрапленого газу) світу у Катарі Ras Laffan Industrial City.

Зазначимо, Фокус писав про альтернативний шлях для нафти, який активізувала Саудівська Аравія через війну в Ірані. Через тиждень після початку атаки Тегерану на нафтові термінали, НПЗ і нафтові танкери в Ормузькій протоці, OSINTери помітили 20-30 кораблів, які прямували до порту Янбу. До цього порту тягнувся нафтопровід потужністю 5-7 млн барелів на добу. Водночас аналітики зауважили, що з цього боку Аравійського півострова є ще одна загроза — дії проксі Ірану єменських хуситів. Топкомандувач хуситів заявив, що вони готові заблокувати Баб-ель-Мандеську протоку, якою танкери рухались від Янбу в Індійський океан.

Нагадуємо, 19 березня журналісти Daily Mail опублікували п'ять можливих сценаріїв війни в Ірані: допустили атаку на США та ядерний удар.