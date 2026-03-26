Израиль ликвидировал командующего флотом КСИР Алиреза Тангсири, который блокировал Ормуз (видео)

Командующий флотом Ирана Алиреза Тангсири (Alireza Tangsiri) погиб в результате ракетного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил министр обороны Исраэль Кац. На видео с возможной точки удара — куча обломков на месте восьмиэтажного здания. Чем занимался Алиреза Тангливи и как его достали бойцы ЦАХАЛ?

Удар по иранскому топофицеру нанесли утром 16 марта, написало медиа The Times of Israel со ссылкой на брифинг Каца. Также указано, что Алиреза Тангсири погиб в результате авиаудара по неуказанному объекту в портовом городе Бендер-Аббас. Министр заявил, что погибший отвечал за блокирование Ормузского пролива, которое устроил КСИР после начала войны в Иране.

Кац не рассказал деталей ликвидации Тангсири. При этом в соцсети X появились кадры, как утверждают, с точки попадания в Бендер-Аббас. Видим руины на месте многоэтажного здания. В аккаунте обозревателя событий на Ближнем Востоке и в мире с ником Vahid указано, что здесь, по адресу ул. Данешгах, 16, стоял восьмиэтажный дом, который полностью разрушился после обстрела 26 марта. Также указаны возможные координаты — 27.2078, 56.339. Кац и представители ЦАХАЛ пока не публиковали новую информацию о спецоперации в Бендер-Аббас, поэтому неизвестно, находился ли командующий флотом КСИР в указанной точке.

Война в Иране — координаты точки попадания в Бендер-Аббас 26 марта

Официальные представители властей Ирана пока не подтвердили ликвидацию Тангсири. Между тем в аккаунте X последнее сообщение командующего флотом Ирана появилось 24 марта: военный написал, что ВМС КСИР завернул танкер Selen из-за "несоблюдения правовых протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормуз". Другие сообщения — угрозы ударов по нефтяным объектам Ближнего Востока и якобы успешные воздушные атаки на склады ракет и БпЛА на базах Израиля и США.

Адиреза Тангсири — 64-летний топофицер КСИР, профессиональный военный, который делал карьеру в ВМС Ирана и участвовал в ирано-иракской войне (1980-1988 годы). В должности главнокомандующего флотом — с 2018 года. Во время войны коалиции США и Израиля с Ираном предупреждал о блокировании Ормузского пролива для давления на страны Ближнего Востока и мира в целом.

Отметим, Фокус писал о ликвидации других военачальников Ирана с 28 февраля 2026 года и по сегодня. В первый день войны в Иране от ракетного удара по бункеру в Тегеране погиб лидер Ирана Али Хаменеи. 17 марта стало известно об обезвреживании двух топофицеров КСИР — главы Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и командира "народной милиции" Басидж Голамреза Солеймани.

Напоминаем, утром 26 марта медиа рассказали, что КСИР вроде бы позволил некоторым кораблям проходить через Ормузский пролив: выяснилось, что есть фильтр на страной "дружественная-недружественная" и ввели многомиллионную оплату.