Ізраїль ліквідував командувача флотом КВІР Аліреза Тангсірі, який блокував Ормуз (відео)
Командувач флоту Ірану Аліреза Тангсірі (Alireza Tangsiri) загинув внаслідок ракетного удару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомив міністр оборони Ісраель Кац. На відео з можливої точки удару — купа уламків на місці восьмиповерхові будівлі. Чим займався Аліреза Тангліві та як його дістали бійці ЦАХАЛ?
Удар по іранському топофіцеру завдали зранку 16 березня, написало медіа The Times of Israel з посиланням на брифінг Каца. Також вказано, що Аліреза Тангсірі загинув внаслідок авіаудару по невказаному об'єкту у портовому місті Бендер-Аббас. Міністр заявив, що загиблий відповідав за блокування Ормузької протоки, яку влаштував КВІР після початку війни в Ірані.
Кац не розповів деталей ліквідації Тангсірі. При цьому у соцмережі X з'явились кадри, як стверджують, з точки влучання у Бендер-Аббас. Бачимо руїни на місці кількаповерхової будівлі. У акаунті оглядача подій на Близькому Сході та у світі з ніком Vahid вказано, що тут, за адресою вул. Данешгах, 16, стояв восьмиповерховий будинок, який повністю зруйнувався після обстрілу 26 березня. Також вказані можливі координати — 27.2078, 56.339. Кац та представники ЦАХАЛ поки не публікували нову інформацію про спецоперацію в Бендер-Аббас, тому невідомо, чи командувач флотом КВІР перебував у вказаній точці.
Війна в Ірані — деталі
Офіційні представники влади Ірану поки не підтвердили ліквідацію Тангсірі. Тим часом в акаунті X останній допис командувача флотом Ірану з'явився 24 березня: військовий написав, що ВМС КВІР завернув танкер Selen через "недотримання правових протоколів та відсутність дозволу на прохід через Ормуз". Інші дописи — погрози ударів по нафтових об'єктах Близького Сходу та начебто успішні повітряні атаки на склади ракет та БпЛА на базах Ізраїлю та США.
Адіреза Тангсірі — 64-річний топофіцер КВІР, професійний військовий, який робив кар'єру у ВМС Ірану і брав участь в ірано-іракській війні (1980-1988 роки). На посаді головнокомандувача флотом — з 2018 року. Під час війни коаліції США та Ізраїлю з Іраном попереджав про блокування Ормузької протоки задля тиску на країни Близького Сходу та світу в цілому.
Зазначимо, Фокус писав про ліквідацію інших воєначальників КВІР з 28 лютого 2026 року і по сьогодні. У перший день війни в Ірані від ракетного удару по бункеру в Тегерані загинув лідер Ірану Алі Хаменеї.
