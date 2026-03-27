КВІР завернув три кораблі в Ормузькій протоці: у мережі показали "підірване" тайське судно (відео)

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про повне закриття Ормузької протоки й пообіцяв, що завертатиме усі "недружні" кораблі. Тим часом у мережі з'явились кадри палаючого контейнеровоза Таїланду, по якому, ймовірно, Іран вдарив ракетою чи дроном. По відео не ясно, де саме відбувся інцидент та чи воно справжнє. Що відбувається в Ормузькій протоці після заяв Вашингтона про розв'язання проблеми?

На відео з мережі фігурує корабель, охоплений хмарою диму з повністю знищеним вантажем та пошкодженими бортами. У інформаційному акаунті breakingUAnews в соцмережі X написали, що це горить тайський контейнеровоз. На борту корабля помітний розпливчатий надпис, в якому вгадуються ймовірні літери SAFESEA та є масштабні руйнування: чи справді стався інцидент, на сьогодні не відомо.

Пресслужба КВІР офіційно заявила, що Іран повністю заблокував Ормузьку протоку у відповідь на "брехні корумпованого президента Америки", який заявив, що прохід вільний. Наголошується, що протокою мали пройти три кораблі, але їх розвернули. На інфографіці, опублікованій у мережі, показані судна, які начебто розвернулись поруч з островами Кешм та Ларк.

"ВМС КВІР оголосили про закриття Ормузької протоки та про те, що будь-який рух у цій протоці буде зустрінутий жорсткою відповіддю", — заявили бойовики, уточнивши, що погроза стосується країн, які співпрацюють з США та Ізраїлем.

