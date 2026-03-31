Уламки іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі (фото)

Сьогодні вранці уламки іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.

Під час прильоту всередині посольства були люди, але ніхто з них не постраждав, повідомив у Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, опублікувавши відповідне фото.

"Цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не тільки Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя. Важливо, щоб усі об'єдналися в захисті життя від такого терору. Україна робить свій внесок", — написав дипломат, підкресливши, що тиск на режими в Тегерані та Москві має постійно посилюватися.

Уламки ракети пошкодили авто, що стояли

Напередодні стало відомо, що постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані направив послання Генеральному секретареві ООН і Раді Безпеки, в якому містилися нападки не тільки на учасників операції "Епічна лють", а й на Україну. Він стверджує, що нібито втручання України не є випадковим, воно відображає активну участь і сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави.

Іравані також відкинув звинувачення постійного представника України в ООН Андрія Мельника в тому, що масове виробництво і передача Росією модернізованих дронів Shahed іранському режиму є "безпрецедентною ескалацією", яка може коштувати незліченних життів.

Іранець заявив, що ці слова "позбавлені будь-яких достовірних доказів і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від триваючої агресивної війни проти суверенної держави".

Нагадаємо, через допомогу України країнам Перської затоки в захисті від іранських дронів Тегеран погрожував заходами у відповідь.