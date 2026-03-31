Обломки иранской кассетной ракеты упали у посольства Украины в Израиле (фото)

Сегодня утром обломки иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле.

Во время прилета внутри посольства были люди, но никто из них не пострадал, сообщил в Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, опубликовав соответствующее фото.

"Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни. Важно, чтобы все объединились в защите жизни от такого террора. Украина вносит свой вклад", — написал дипломат, подчеркнув, что давление на режимы в Тегеране и Москве должно постоянно усиливаться.

Обломки ракеты повредили стоящие авто Фото: Андрей Сибига / Facebook

Накануне стало известно, что постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил послание Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности, в котором содержались нападки не только на участников операции "Эпическая ярость", но и на Украину. Он утверждает, что якобы вмешательство Украины не является случайным, оно отражает активное участие и содействие незаконному применению силы против суверенного государства.

Иравани также отверг обвинения постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника в том, что массовое производство и передача Россией модернизированных дронов Shahed иранскому режиму является "беспрецедентной эскалацией", которая может стоить бесчисленных жизней.

Иранец заявил, что эти слова "лишены каких-либо достоверных доказательств и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от продолжающейся агрессивной войны против суверенного государства".

Напомним, из-за помощи Украины странам Персидского залива в защите от иранских дронов Тегеран пригрозил ответными мерами.