Третя світова війна: у Польщі відпрацюють зіткнення з РФ, у Бельгії продають набори для виживання

Поки триває війна в Україні, Європа готується до того, що військові дії можуть поширитися й далі. Так, у Польщі проведуть секретні навчання "Край" ("Країна" — ред.), під час яких змоделюють початок вторгнення ворога. Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що в РФ не виключають ударів по портах Балтики.

Навчання в Польщі організовуються Міністерством національної оборони, але їхній план затверджує президент на прохання прем'єр-міністра. Він також керує навчаннями, але координацією займається Бюро національної безпеки. У навчаннях беруть участь представники вищих державних органів, включно з прем'єр-міністром, міністрами, спікерами Сейму і Сенату, главами центральних відомств, спецслужб і командувачами Збройних сил, повідомляє Rzeczpospolita.

"Інформація про процес підготовки до навчань, включно з їхніми учасниками, сценарієм, датою і місцем проведення, є суворо секретною", — повідомляє Міністерство оборони.

Це найважливіші навчання, які мають проводитися кожні чотири роки, але в минулому це відбувалося непослідовно. Попередні навчання відбулися у 2019 році, до повномасштабної агресії Росії в Україні. Такі навчання мають містити стратегічну оборонну гру, під час якої моделюються політичні та стратегічні рішення, включно із запровадженням воєнного стану, військову гру та командно-штабні навчання, але це не польові навчання.

Головна мета — перевірка готовності всієї системи національної оборони: перевірка функціонування стратегічних планів, механізмів реагування на кризи і війни, тестування співробітництва між цивільною і військовою владою, а також виявлення слабких місць у командуванні, зв'язку і процедурах. Висновки мають стати основою для оновлення стратегічних документів, планів оборони та підвищення ефективності інститутів.

Хоча навчання проводяться в секретному форматі та їхні висновки засекречені, можна з упевненістю припустити, що вони продемонструють необхідність завершення реформи системи командування. Наразі виникають нові проблеми, як-от можливість використання спецпідрозділів під час конфлікту, що не досяг порогу війни, тобто гібридної війни, всередині країни для ліквідації іноземних диверсійних груп.

А тим часом у Бельгії почали продавати в супермаркетах аварійні продуктові набори, яких вистачить на 24 години ймовірної кризи.

Набори першої допомоги, які сама компанія називає "базовими наборами", з'явилися на полицях приблизно 80 магазинів Colruyt з 31 березня. Компанія заявила, що це відповідь на попит покупців і рекомендації уряду.

Базовий набір містить продукти харчування, серветки, ложку і пристосування для розігріву їжі.

У Бельгії почали продавати продуктові набори для виживання

"Цей набір схожий на аварійний набір, раніше випущений Червоним Хрестом. У ньому основна увага приділяється наданню першої допомоги, а у нас — продуктам харчування", — сказала представниця компанії Colruyt.

Зокрема, упаковка містить 3100 калорій у вигляді мюслі, енергетичних батончиків, горіхів, двох порцій їжі, порошку для ізотонічного напою, кавових паличок, жувальної гумки, серветок, ложки й пакета для розігріву їжі. Коштує це все 29,99 євро.

У Кремлі вже погрожують Європі атаками, так Дмитро Пєсков уперше прокоментував атаки дронів на нафтову інфраструктуру РФ на березі Балтійського моря і запевнив, що Збройні сили РФ готують відповідь і водночас врахують, що до інцидентів причетна не тільки Україна.

