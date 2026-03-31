Третья мировая война: в Польше отработают столкновение с РФ, в Бельгии продают наборы для выживания

Пока продолжается война в Украине, Европа готовится к тому, что военные действия могут распространиться и дальше. Так, в Польше проведут секретные учения "Край" ("Страна" – ред.), во время которых смоделируют начало вторжения врага. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что в РФ не исключают удары по портам Балтики.

Учения в Польше организуются Министерством национальной обороны, но их план утверждается президентом по просьбе премьер-министра. Он также руководит учениями, но координацией занимается Бюро национальной безопасности. В учениях принимают участие представители высших государственных органов, включая премьер-министра, министров, спикеров Сейма и Сената, глав центральных ведомств, спецслужб и командующих Вооруженными силами, сообщает Rzeczpospolita.

"Информация о процессе подготовки к учениям, включая их участников, сценарий, дату и место проведения, является строго секретной", — сообщает Министерство обороны.

Это самые важные учения, которые должны проводиться каждые четыре года, но в прошлом это происходило непоследовательно. Предыдущие учения состоялись в 2019 году, до полномасштабной агрессии России в Украине. Такие учения должны включать в себя стратегическую оборонную игру, в ходе которой моделируются политические и стратегические решения, включая введение военного положения, военную игру и командно-штабные учения, но это не полевые учения.

Главная цель — проверка готовности всей системы национальной обороны: проверка функционирования стратегических планов, механизмов реагирования на кризисы и войны, тестирование сотрудничества между гражданскими и военными властями, а также выявление слабых мест в командовании, связи и процедурах. Выводы должны послужить основой для обновления стратегических документов, планов обороны и повышения эффективности институтов.

Хотя учения проводятся в секретном формате и их выводы засекречены, можно с уверенностью предположить, что они продемонстрируют необходимость завершения реформы системы командования. Сейчас возникают новые проблемы, такие как возможность использования спецподразделений в ходе конфликта, не достигшего порога войны, то есть гибридной войны, внутри страны для ликвидации иностранных диверсионных групп.

А тем временем в Бельгии стали продавать в супермаркетах аварийные продуктовые наборы, которых хватит на 24 часа вероятного кризиса.

Наборы первой помощи, которые сама компания называет "базовыми наборами", появились на полках примерно 80 магазинов Colruyt с 31 марта. Компания заявила, что это ответ на спрос покупателей и рекомендации правительства.

Базовый набор включает в себя продукты питания, салфетки, ложку и приспособление для разогрева пищи.

В Бельгии начали продавать продуктовые наборы для выживания

"Этот набор похож на аварийный набор, ранее выпущенный Красным Крестом. В нем основное внимание уделяется оказанию первой помощи, а у нас — продуктам питания", — сказала представительница компании Colruyt.

В частности, упаковка содержит 3100 калорий в виде мюсли, энергетических батончиков, орехов, двух порций еды, порошка для изотонического напитка, кофейных палочек, жевательной резинки, салфеток, ложки и пакета для разогрева пищи. Стоит это все 29,99 евро.

В Кремле уже грозят Европе атаками, так Дмитрий Песков впервые прокомментировал атаки дронов на нефтяную инфраструктуру РФ на берегу Балтийского моря и заверил, что Вооруженные силы РФ готовят ответ и при этом учтут, что к инцидентам причастна не только Украина.

