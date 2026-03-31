Песков предупредил, что ВС РФ планируют ответ на удары по портам Балтики: какие страны под угрозой

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков впервые прокомментировал атаки дронов на нефтяную инфраструктуру РФ на берегу Балтийского моря, написало росСМИ. Чиновник заверил, что Вооруженные силы РФ готовят ответ и при этом учтут, что к инцидентам причастна не только Украина. Каким европейским государствам могут угрожать в Кремле?

Москва сделает "выводы", если подтвердится использование воздушного пространства некоторых стран ЕС для атак украинских дронов по северо-западу России, сказал Песков во время брифинга 31 марта. Среди основных тезисов чиновника, опубликованных в канале росСМИ ТАСС, — заявление о том, что Украина якобы проводит "террористические атаки". При этом Песков признал, что РФ не всегда может гарантировать защиту на 100% для инфраструктурных объектов страны.

Представитель Кремля не объявил, какой именно ответ готовят ВС РФ. По его словам, российское командование "готовит предложения". Также чиновник не уточнил, каких именно европейских стран касаются его угрозы.

Відео дня

Удары по РФ — угроза Пескова 31 марта

Удары по РФ — как причастны страны Балтии

Заметим, заявление Пескова прозвучало на фоне серии материалов медиа стран Балтии и также Финляндии, которые писали о появлении дронов на своей территории в ночи, когда происходили атаки на территорию РФ. В частности, об этом сообщали власти Эстонии: 25 марта беспилотник попал в трубу теплостанции. Похожий случай произошел в Латвии. Кроме того, 29 марта беспилотник упал в Финляндии. Чиновники установили, что это украинский БпЛА: его дистанционно взорвали, а Украина извинилась за инцидент. При этом российские Z-блогеры и пропагандисты заявили, что дроны якобы летели не из Украины, а из стран Балтии: призвали ответить Эстонии, Латвии и Литве.

Удары по РФ — возможная траектория дронов на пути к порту Усть-Луги

Вместе с тем, в марте появилась статья медиа Bild о попытках РФ расшатать ситуацию в Эстонии, поддерживая активистов "Нарвской народной республики". Эстонские правоохранители заверили, что не видят угрозы.

Отметим, с 23 по 31 марта чуть ли не ежедневно происходили атаки дронов на порты РФ на Балтийском море. В частности, 23 марта загорелись нефтяные резервуары в порту Приморска. После этого произошло около четырех-пяти атак на порт Усть-Луга. Последний налет дронов зафиксировали в ночь на 31 марта. Кроме Усть-Луги и Приморска, было громко в порту Выборга, — населенного пункта на полпути между указанными точками. В Выборге получил повреждения патрульный ледокол РФ "Пурга", показали фото из соцсети. Еще один пораженный объект — нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, который закрылся на ремонт после сери попаданий.

Напоминаем, 31 марта стало известно о громком взрыве и масштабном пожаре в Нижнекамске в Татарстане: загорелся местный химзавод.