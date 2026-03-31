Взрывы и пожар в Нижнекамске в Татарстане: что произошло за 1200 км от Украины (видео)

Днем 31 марта в Нижнекамске в Татарстане прогремел мощный взрыв и над городом поднялся столб дыма, сообщили в соцсетях. Возможно возгорание в районе местной промышленной зоны и нефтеперерабатывающего завода.

Первые сообщения об инциденте в Нижнекамске появились в сети около 13:30 по Киеву, говорится в заметке канала Exilenova. Впоследствии уточнили, что инцидент произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим". На территории химзавода начался мощный пожар. При этом отмечается, что в городе, расположенном на 1200 км от Украины, в момент взрыва тревогу не объявили.

В канале написали, что сигнал воздушной тревоги в Нижнекамске все же прозвучал, но это произошло в 13:54, в то время как первые взрывы услышали в 13:39. Есть вероятность атаки дронов: Минобороны РФ событие не комментировало. Губернатор Татарстана Рустам Миннихов также не комментировал инцидент. Тем временем мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил, что взрыв произошел на территории завода "Нижнекамскнефтехима". По словам чиновника, на место взрыва прибыли пожарные, часть работников эвакуировали. Также он уточнил, что проводятся замеры качества воздуха на уровень загрязнения: пока проблем нет. Данных о пострадавших мэр не публиковал.

Взрыв в РФ — где расположен завод "Нижнекамскнефтехим" Фото: Google Maps

Взрыв на химзаводе был настолько мощным, что вынесло окна в радиусе 2-3 км, написали в канале Exilenova. На место инцидента отправились все местные службы: ожидается, что могут быть погибшие. Ко всему, появились первые версии причин инцидента: власти говорят, что якобы произошел "сбой в оборудовании".

Обновление 16:40. Местные власти сообщили, что в результате взрыва в Нижнекамске получили ранения 13 россиян, из них семеро попали в больницу. В то же время OSINTери канала Drone Bomber провели геолокацию кадров инцидента и установили, что речь идет о территории завода рядом с ТЭЦ-1 — это первая промзона и диспетчерская служба контроля.

Взрыв в РФ — возможная зона инцидента на "Нижнекамскнефтехим" 31 марта Фото: Google Maps

Взрыв в РФ — детали инцидента в Нижнекамске в Татарстане

"Нижнекамскнефтехим" — предприятие в Татарстане, которое занимается производством каучука и также полистирола, полипропилена, окиси этилена и тому подобное. Как рассказали росСМИ, завод является крупнейшим в РФ производителем галобутилкаучука, который используется для производства прочных грузовых шин. Украина наложила санкции на завод, который производит материалы, критически важные для ВС РФ. Кроме того, ЕС наложило эмбарго на продукцию (на ввоз каучука). Аналитики портала CEPA рассказали, что завод производит антифриз и он единственный сертифицирован на поставку этого вещества для российской армии.

Предприятие"Ниижнекамскнефтехим" уже горело во время пожара неизвестного происхождения в ноябре 2025 года. Кроме того, аналитики канала Drone Bomber упоминали об этом российском химзаводе в контексте дальнобойных ударов по стратегическим объектам в РФ.

