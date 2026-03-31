Вибухи та пожежа у Нижньокамську у Татарстані: що сталось за 1200 км від України (відео)

Вдень 31 березня Нижньокамськ у Татарстані пролунав потужний вибух і над містом здійнявся стовп диму, повідомили у соцмережах. Можливе займання в районі місцевої промислової зони та нафтопереробного заводу.

Перші повідомлення про інцидент у Нижньокамську з'явились у мережі близько 13:30 за Києвом, ідеться у дописі каналу Exilenova. Згодом уточнили, що інцидент стався на підприємстві "Нижнекамскнефтехим". На території хімзаводу почалась потужна пожежа. При цьому зауважується, що у місті, розташованому на 1200 км від України, у момент вибуху тривогу не оголосили.

У каналі написали, що сигнал повітряної тривоги у Нижньокамську все ж пролунав, але це сталось о 13:54, тим часом як перші вибухи почули о 13:39. Є ймовірність атаки дронів: Міноборони РФ подію не коментувало. Губернатор Татарстану Рустам Мінніхов також не коментував інцидент. Тим часом мер Нижньокамська Радмір Бєляєв підтвердив, що вибух стався на території заводу "Нижнекамскнефтехима". Зі слів посадовця, на місце вибуху прибули пожежники, частину працівників евакуювали. Також він уточнив, що проводяться заміри якості повітря на рівень забруднення: поки що проблем немає. Даних про постраждалих мер не публікував.

Вибух у РФ — де розташований завод "Нижнекамскнефтехим" Фото: Google Maps

Вибух на хімзаводі був настільки потужним, що винесло вікна в радіусі 2-3 км, написали у каналі Exilenova. На місце інциденту рушили усі місцеві служби: очікується, що можуть бути загиблі. До всього, з'явились перші версії причин інциденту: влада говорить, що начебто стався "збій в обладнанні".

Оновлення 16:40. Місцева влада повідомила, що внаслідок вибуху у Нижньокамську отримали поранення 13 росіян, з них семеро потрапили у лікарню. Водночас OSINTери каналу Drone Bomber провели геолокацію кадрів інциденту та встановили, що ідеться про територію заводі поруч з ТЕЦ-1 — це перша промзона та диспетчерська служба контролю.

Вибух у РФ — можлива зона інциденту на "Нижнекамскнефтехим" 31 березня Фото: Google Maps

Вибух у РФ — деталі інциденту у Нижньокамську у Татарстані

"Нижнекамскнефтехим" — підприємство у Татарстані, яке займається виробництвом каучуку і також полістиролу, поліпропілену, окису етилену тощо. Як розповіли росЗМІ, завод є найбільшим у РФ виробником галобутилкаучуку, який використовується для виробництва міцних вантажних шин. Україна наклала санкції на завод, який виготовляє матеріали, критично важливі для ЗС РФ. Крім того, ЄС наклало ембарго на продукцію (на ввезення каучуку). Аналітики порталу CEPA розповіли, що завод виготовляє антифриз і він єдиний сертифікований на постачання цієї речовини для російської армії.

Підприємство "Ниижнекамскнефтехим" вже палало під час пожежі невідомого походження у листопаді 2025 року. Крім того, аналітики каналу Drone Bomber згадували про цей російський хімзавод у контексті далекобійних ударів по стратегічних об'єктах у РФ.

Новина доповнюється…