У російському Нижньокамську несподівано загорівся завод нафтохімічної промисловості (відео)

Офіційно повідомляють про якесь підприємство в промзоні, але в пабліках припускають, що загорілося одне з підприємств "Нижньокамськнафтохім", яке спеціалізується на будівництві нафтохімічної та енергетичної промисловості.

Оскільки росЗМІ зазвичай вкрай неохоче повідомляють про пожежі на російських заводах і НПЗ, то видання Supernova геолокувало пожежу і припустило, що загорівся "Татнефтехимремстрой".

Пожежа в Нижньокамську

Це підприємство в Нижньокамську, Татарстан, Росія, яке є виробничим підрозділом "Нижньокамськнафтохім", спеціалізується на будівництві, ремонті та модернізації об'єктів нафтохімічної та енергетичної промисловості. Компанія виконує повний цикл робіт — від виготовлення металоконструкцій до монтажу технологічного обладнання.

На відео, яке з'явилося в місцевих пабліках, видно клуби чорного диму і цілу колону швидких. Водночас офіційні ресурси заявляють, що постраждалих немає.

Відео дня

Причини загоряння невідомі, але в деяких відео коментатори говорять про вибух.

Нагадаємо, у Татарстані розташована виробнича зона "Алабуга", де виробляють дрони типу "Шахед". У вересні її атакували БПЛА.

Також Фокус писав про вісім стратегічних об'єктів на території Росії і підконтрольних їй регіонів, атака на які, на думку експертів, здатна істотно ускладнити військову кампанію Москви в Україні.