В российском Нижнекамске неожиданно загорелся завод нефтехимической промышленности (видео)

Официально сообщается о некоем предприятии в промзоне, но в пабликах предполагают, что загорелось одно из предприятий "Нижнекамскнефтехим", которое специализируется на строительстве нефтехимической и энергетической промышленности.

Так как росСМИ обычно крайне неохотно сообщают о пожарах на российских заводах и НПЗ, то издание Supernova геолоцировало пожар и предположило, что загорелся "Татнефтехимремстрой".

Пожар в Нижнекамске

Это предприятие в Нижнекамске, Татарстан, Россия, которое является производственным подразделением "Нижнекамскнефтехим", специализируется на строительстве, ремонте и модернизации объектов нефтехимической и энергетической промышленности. Компания выполняет полный цикл работ — от изготовления металлоконструкций до монтажа технологического оборудования.

На видео, которое появилось в местных пабликах, видны клубы черного дыма и целая колонна скорых. При этом официальные ресурсы заявляют, что пострадавших нет.

Причины возгорания неизвестны, но в некоторых видео комментаторы говорят о взрыве.

Напомним, в Татарстане находится производственная зона "Алабуга", где производят дроны типа "Шахед". В сентябре ее атаковали БПЛА.

Также Фокус писал о восьми стратегических объектах на территории России и подконтрольных ей регионов, атака по которым, по мнению экспертов, способна существенно осложнить военную кампанию Москвы в Украине.