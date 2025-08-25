Минимум шесть попаданий: спутник показал пробоины на складе "Шахедов" в Татарстане (фото)

Дроны Службы безопасности Украины совершили две атаки на логистический центр им. Дэн Сяопина в Татарстане и попали по зданию, в котором хранили готовые дроны-камикадзе "Шахед". Чтобы ударить по цели, украинским беспилотникам пришлось пролететь более 1 200 км.

Дроны СБУ добрались до складского помещения предприятия "Алабуга" по изготовлению дронов-камикадзе и имитаторов, рассказали в Telegram-канале OSINTеров Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. На спутниковых фото показали здание с надписью "ВМБ" и отверстия в ключевых точках склада.

Сообщение с последствиями удара украинских беспилотников появилось 25 августа, а атака состоялась 9 августа, указано в сообщении. Указывается, что БпЛА со взрывчаткой попали по складу класса "А". На момент, когда спутником проходил над местностью и сделал фото, отверстия от попаданий "залатали", уточнили OSINTери. По заплаткам на крыше помещения сделали вывод о минимум шести попаданиях дронов СБУ, которые атаковали военный объект РФ в Татарстане.

"В результате двух атак зафиксировано до 6 попаданий в склад класса "А", дыры от некоторых уже залатали, но пришлось пожертвовать красивой надписью "ВТБ" на крыше склада", — говорится в сообщении.

OSINTеры опубликовали три фото логистического хаба им. Дэн Сяопина в Татарстане. На одном из них — схема склада класса "А", на которой шестью крестиками обозначены точки прилетов. На втором фото — крыша с надписью, на которой заметны заплатки.

Удары по РФ — точки попадання по складу хаба "Шахедов" в Татарстане

На третьем фото — крыша с надписью "ВТБ" до попадания. Сравнив изображения до и после атаки дронов СБУ, видим, что инциденты действительно имели место.

Удары по РФ — как выглядел хаб "Шахедов" в Татарстане до атак 9 и 12 августа

В заметке также указывают точные координаты точки попадания — 55.58406917027638, 52.08077267832528. Если обозначить указанные координаты склада им. Дэн Сяопина на карте, то видим, что расстояние, которое преодолели дроны СБУ, минуя все средства ПВО ВС РФ, — более 1 200 км.

Удары по РФ — какое расстояние до хаба "Шахедов" в Татарстане

Атака дронов СБУ, о которой рассказали OSINTеры, состоялась 9 августа (а также 12 августа), — об этом сообщила пресс-служба ведомства. В соцсетях россияне опубликовали серию видео с кадрами полета дронов над Татарстаном, а также моменты попадания и столбы дыма.

Выяснилось, что атаковали логистический центр, на котором хранили "Шахеды", готовые к отправке на полигоны и пускам по украинцам. СБУ уточнила, что склады расположены в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан. Отмечается, что после попадания дронов Сил обороны начался пожар, и что дроны пролетели до цели около 1 300 км.

Отметим, 22 августа командующий Силами беспилотник систем Роберт Бровди сообщил, что Украина попала по нефтеперекачивающей узловой станции "Унеча". На видео с точки попадания — гигантское пламя, которое охватило оборудование на стратегическом объекте РФ.

Напоминаем, в ночь на 24 августа состоялся массированный налет дронов СОУ на военные объекты РФ и, среди прочего, было громко в Ленинградской области.