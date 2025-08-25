Мінімум шість влучань: супутник показав пробоїни на складі "Шахедів" у Татарстані (фото)

Дрони Служби безпеки України здійснили дві атаки на логістичний центр ім. Ден Сяопіна у Татарстані та влучили по будівлі, у якій зберігали готові дрони-камікадзе "Шахед". Щоб вдарити по цілі, українським безпілотникам довелось пролетіти понад 1 200 км.

Related video

Дрони СБУ дістали до складського приміщення підприємства "Алабуга" з виготовлення дронів-камікадзе та імітаторів, розповіли у Telegram-каналі OSINTерів Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. На супутникових фото показали будівлю з надписом "ВМБ" та отвори у ключових точках складу.

Допис з наслідками удару українських безпілотників з'явився 25 серпня, а атака відбулась 9 серпня, вказано у повідомленні. Вказується, що БпЛА з вибухівкою поцілили по складу класу "А". На момент, коли супутник проходив над місцевістю та зробив фото, отвори від влучань "залатали", уточнили OSINTери. За латками на даху приміщення зробили висновок про мінімум шість влучань дронів СБУ, які атакували військовий об'єкт РФ у Татарстані.

"В результаті двох атак зафіксовано до 6 влучань у склад класу "А", дірки від деяких вже залатали, але довелося пожертвувати красивим написом "ВТБ" на даху складу", — ідеться у повідомленні.

OSINTери опублікували три фото логістичного хаба ім. Ден Сяопіна у Татарстані. На одному з них — схема складу класу "А", на якій шістьма хрестиками позначено точки прильотів. На другому фото — дах з надписом, на якому помітні латки.

Удари по РФ — точки влучання по складу хаба "Шахедів" у Татарстані Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram Удари по РФ — як виглядає хаб "Шахедів" у Татарстані після атак 9 та 12 серпня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На третьому фото — дах з надписом "ВТБ" до влучання. Порівнявши зображення до та після атаки дронів СБУ, бачимо, що інциденти дійсно мали місце.

Удари по РФ — як виглядав хаб "Шахедів" у Татарстані до атак 9 та 12 серпня

У дописі також вказують точні координати точки влучання — 55.58406917027638, 52.08077267832528. Якщо позначити вказані координати складу ім. Ден Сяопіна на карті, то бачимо, що відстань, яку здолали дрони СБУ, проминувши усі засоби ППО ЗС РФ, — понад 1 200 км.

Удари по РФ — яка відстань до хабу "Шахедів" у Татарстані Фото: DeepState

Удари по РФ — деталі

Атака дронів СБУ, про яку розповіли OSINTери, відбулась 9 серпня (а також 12 серпня), — про це повідомила пресслужба відомства. У соцмережах росіяни опублікували серію відео з кадрами польоту дронів над Татарстаном, а також моменти влучання та стовпи диму.

З'ясувалось, що атакували логістичний центр, на якому зберігали "Шахеди", готові до надсилання на полігони та пусків по українцях. СБУ уточнила, що склади розташовані у населеному пункті Кзил-Юл Республіки Татарстан. Наголошується, що після влучання дронів Сил оборони почалась пожежа, і що дрони пролетіли до цілі приблизно 1 300 км.

Зазначимо, 22 серпня командувач Сил безпілотник систем Роберт Бровді повідомив, що Україна поцілила по нафтоперекачувальній вузловій станції "Унеча". На відео з точки влучання — гігантське полум'я, яке охопило устаткування на стратегічному об'єкті РФ.

Нагадуємо, в ніч на 24 серпня відбувся масований наліт дронів СОУ на військові об'єкти РФ і, зокрема, було гучно у Ленінградській області.