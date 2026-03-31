Пєсков попередив, що ЗС РФ плануют відплату за удари по портах Балтики: які країни під загрозою

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков вперше прокоментував атаки дронів на нафтову інфраструктуру РФ на березі Балтійського моря, написало росЗМІ. Посадовець запевнив, що Збройні сили РФ готують відповідь і при цьому врахують, що до інцидентів причетна не лише Україна. Яким європейським державам можуть погрожувати у Кремлі?

Москва зробить "висновки", якщо підтвердиться використання повітряного простору деяких країн ЄС для атак українських дронів по північному заходу Росії, сказав Пєсков під час брифінгу 31 березня. Серед основних тез посадовця, опублікованих у каналі росЗМІ ТАСС, — заява про те, що Україна начебто проводить "терористичні атаки". При цьому Пєсков визнав, що РФ не завжди може гарантувати захист на 100% для інфраструктурних об'єктів країни.

Речник Кремля не оголосив, яку саме відповідь готують ЗС РФ. З його слів, російське командування "готує пропозиції". Також посадовець не уточнив, яких саме європейських країн стосуються його погрози.

Удари по РФ — як причетні країни Балтії

Зауважмо, заява Пєскова пролунала на тлі серії матеріалів медіа країн Балтії й також Фінляндії, які писали про появу дронів на своїй території саме у ночі, коли відбувались атаки на територію РФ. Зокрема, про це повідомляла влада Естонії: 25 березня безпілотник влучив у трубу теплостанції. Схожий випадок стався у Латвії. Крім того, 29 березня безпілотник упав у Фінляндії. Посадовці встановили, що це український БпЛА: його дистанційно підірвали, а Україна перепросила за інцидент. При цьому російські Z-блогери та пропагандисти заявили, що дрони начебто летіли не з України, а з країн Балтії: закликали відповісти Естонії, Латвії та Литві.

Разом з тим, у березні з'явилась стаття медіа Bild про спроби РФ розхитати ситуацію в Естонії, підтримуючи активістів "Нарвської народної республіки". Естонські правоохоронці запевнили, що не бачать загрози.

Зазначимо, з 23 по 31 березня ледь не щодня відбувались атаки дронів на порти РФ на Балтійському морі. Зокрема, 23 березня загорілись нафтові резервуари у порту Приморська. Після цього сталось близько чотирьох-п'яти атак на порт Усть-Луга. Останній наліт дронів зафіксували в ніч на 31 березня. Крім Усть-Луги та Приморська, було гучно у порту Виборга, — населеного пункту на півдорозі між вказаними точками. У Виборгу отримав пошкодження патрульний криголам РФ "Пурга", показали фото з соцмережі. Ще один уражений об'єкт — нафтопереробний завод у місті Кіріши, який закрився на ремонт після сері влучань.

Нагадуємо, 31 березня стало відомо про гучний вибух та масштабну пожежу у Нижньокамську у Татарстані: загорівся місцевий хімзавод.