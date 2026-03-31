Дрони вшосте атакували балтійські порти РФ: які наслідки в Усть-Лузі та які зміни в ППО (відео)

В ніч на 31 березня порт Усть-Луга у Ленінградаській області Російської Федерації знов опинився під атакою дронів, розповіли у соцмережах. Тим часом напередодні OSINTери помітили зміни у протиповітряній обороні балійських портів РФ, які можуть пояснити успішне проникнення безпіотників. Що сталось під час та після нового нальоту БпЛА на Усть-Лугу?

Зранку над нафтовим терміналом Усть-Луги здійнялись свіжі хмари диму, а місцева влада заявила про трьох поранених та про продовження нальоту, який продовжується і після 8 години ранку, ідеться у серії дописів моніторингового Telegram-каналу Supernova+. Інформація про перші прильоти з'явилась у мережі о 1:42, а близько 8 год губернатор Ленінградської області Олександр Дроздов відзвітував про збиття 38 БпЛА та продовження повітряної атаки. На відео з місця подій, знятих в ніч на 31 березня, чути сигнал тривоги та видно новий стовп диму у напрямку порту Усть-Луги.

Перші вибухи та можливу роботу засобів ППО у Санкт-Петербурзі почули між 1 на 2 год 31 березня, ідеться у повідомленні каналу. Зранку з'явилось перше фото з місця подій, на якому бачимо дим над портом Усть-Луги та ряд легковиків, які стоять посеред траси.

Губернатор Дрозденко о 6 год написав в Telegram, що над регіоном начебто збили 38 безпілотників і що є пошкодження у порту Усть-Луги. Крім того, посадовець уточнив, що дрони прямували через три райони — Кіровський (через село Молодцово), Кінгісепський та Виборзький. З його слів, є троє поранених росіян. Також Дрозденко пояснив, що атака БпЛА триває.

Тим часом Міноборони РФ о 8 год відзвітувало про перебіг нічної атаки БпЛА. Згідно з даними російського командування, Україна начебто запустила 92 безпілотники, а наліт тривав вісім годин — з 23 год 30 березня по 7 год 31 березня. Дрони зафіксували над 12 областями РФ, у тому числі — над Санкт-Петербургом, Новгородом, Смоленськом, Орлом, Твер'ю і поруч з Москвою. Якщо взяти до уваги інформацію Дрозденка, то до Ленінградської області дісталась майже половина БпЛА, запущених українцями, і російські засоби ППО не завадили їм пролетіти 900-1000 км.

Вибухи у РФ — деталі удару по Усть-Лузі

Зауважмо, напередодні, 30 березня, OSINTери помітили відсутність захисту стратегічних об'єктів РФ на Балтійському морі. Аналітик з ніком Athene Noctua написав у соцмережі X, що раніше вздовж російського кордону з Фінляндією й аж до Усть-Луги стояло дев'ять радіолокаційних станцій (РЛС) "Каста-2Е2" та одна РЛС "Подлет". При чому одна РЛС стояла впритул біля нафтового термінала, який вже тиждень потерпає від атак дронів. Згідно з висновком OSINTера, РФ перекинула РЛС в інші місця та залишила відкритим кордон на півночі.

"Навантаження на засоби виявлення на малих висотах мало серйозні наслідки для Росії, оскільки їй довелося припинити прикриття вздовж новоствореного члена НАТО", — написав він в X.

Зазначимо, протягом тижня, з 23 по 31 березня, балтійські порти РФ майже щодня потрапляли під удар дронів. Зокрема, порт Усть-Луги чотири рази пережив влучання безпілотників — 25, 27, 29 та 31 березня, порт Приморська — двічі (23 та 27 березня), порт Виборга — один раз (25 березня, потопили патрульний криголам "Пурга"). До всього, 26 березня дісталось нафтопереробному заводу в місті Кіріши у Ленінградській області, продукція якого йшла в Усть-Луга.

Нагадуємо, 30 березня стало відомо про наслідки ударів дронів по порту Усть-Луги: медіа повідомили, чи працюють нафтові термінали і що сталось з резервуарами з керосином.