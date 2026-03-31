Дроны в шестой раз атаковали балтийские порты РФ: последствия в Усть-Луге и ситуация с ПВО (видео)

В ночь на 31 марта порт Усть-Луга в Ленинградской области Российской Федерации вновь оказался под атакой дронов, рассказали в соцсетях. Между тем накануне OSINTеры заметили изменения в противовоздушной обороне балийских портов РФ, которые могут объяснить успешное проникновение беспилотников. Что произошло во время и после нового налета БпЛА на Усть-Лугу?

Утром над нефтяным терминалом Усть-Луги поднялись свежие облака дыма, а местные власти заявили о трех раненых и о продолжении налета, который продолжается и после 8 часов утра, говорится в серии сообщений мониторингового Telegram-канала Supernova+. Информация о первых прилетах появилась в сети в 1:42, а около 8 часов губернатор Ленинградской области Александр Дроздов отчитался о сбитии 38 БпЛА и продолжении воздушной атаки. На видео с места событий, снятых в ночь на 31 марта, слышен сигнал тревоги и видно новый столб дыма в направлении порта Усть-Луги.

Первые взрывы и возможную работу средств ПВО в Санкт-Петербурге услышали между 1 на 2 часа 31 марта, говорится в сообщении канала. Утром появилось первое фото с места событий, на котором видим дым над портом Усть-Луги и ряд легковушек, которые стоят посреди трассы.

Відео дня

Взрывы в РФ — столб дыма над Усть-Лугой после удара 31 марта Фото: NASA

Губернатор Дрозденко в 6 часов написал в Telegram, что над регионом якобы сбили 38 беспилотников и что есть повреждения в порту Усть-Луги. Кроме того, чиновник уточнил, что дроны направлялись через три района — Кировский (через село Молодцово), Кингисеппский и Выборгский. По его словам, есть трое раненых россиян. Также Дрозденко пояснил, что атака БпЛА продолжается.

Взрывы в РФ — Дрозденко об ударе по Усть-Луге 31 марта Фото: Скриншот

Тем временем Минобороны РФ в 8 часов отчиталось о ходе ночной атаки БпЛА. Согласно данным российского командования, Украина якобы запустила 92 беспилотника, а налет длился восемь часов — с 23 ч 30 марта по 7 ч 31 марта. Дроны зафиксировали над 12 областями РФ, в том числе — над Санкт-Петербургом, Новгородом, Смоленском, Орлом, Тверью и рядом с Москвой. Если принять во внимание информацию Дрозденко, то до Ленинградской области добралась почти половина БпЛА, запущенных украинцами, и российские средства ПВО не помешали им пролететь 900-1000 км.

Взрывы в РФ — какое расстояние пролетели дроны в Усть-Лугу Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — детали удара по Усть-Луге

Заметим, накануне, 30 марта, OSINTеры заметили отсутствие защиты стратегических объектов РФ на Балтийском море. Аналитик с ником Athene Noctua написал в соцсети X, что ранее вдоль российской границы с Финляндией и до Усть-Луги стояло девять радиолокационных станций (РЛС) "Каста-2Е2" и одна РЛС "Подлет". Причем одна РЛС стояла вплотную возле нефтяного терминала, который уже неделю страдает от атак дронов. Согласно заключению OSINTера, РФ перебросила РЛС в другие места и оставила открытой границу на севере.

"Нагрузка на средства обнаружения на малых высотах имела серьезные последствия для России, поскольку ей пришлось прекратить прикрытие вдоль новосозданного члена НАТО", — написал он в X.

Взрывы в РФ — где стояли РЛС системы ПВО в Усть-Луге и на территории Финляндии Фото: X (Twitter)

Отметим, в течение недели, с 23 по 31 марта, балтийские порты РФ почти ежедневно попадали под удар дронов. В частности, порт Усть-Луги четыре раза пережил попадание беспилотников — 25, 27, 29 и 31 марта, порт Приморска — дважды (23 и 27 марта), порт Выборга — один раз (25 марта, потопили патрульный ледокол "Пурга"). Ко всему, 26 марта досталось нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши в Ленинградской области, продукция которого шла в Усть-Лугу.

Напоминаем, 30 марта стало известно о последствиях ударов дронов по порту Усть-Луги: медиа сообщили, работают ли нефтяные терминалы и что произошло с резервуарами с керосином.