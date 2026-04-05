Теракт на газопроводi — це російська операція під чужим прапором, — МЗС

Київ не має жодного стосунку до вибухівки, яку знайшли біля газового об'єкту у Сербії. В українському МЗС не виключають у події "російський слід".

Україна категорично відкидає спроби хибно пов'язати країну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. На цьому наголосив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

Спікер Міністерства закордонних справ підкреслив, що Україна не має до цього жодного стосунку.

Допис Георгія Тихого у соцмережі Х Фото: скріншот

"Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у рамках масованого втручання Москви в угорські вибори", — зауважив він.

Звинувачення України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, звітуючи у соцмережі після засідання Радбезу, зазначив, що Україна нібито перешкоджає постачанню енергоресурсів до Угорщини, атакуючи дронами газопровод "Турецький потік" на території РФ. І власне, спроба теракту у Сербії, на думку представника дипломатичного відомства, виглядає як складова цих атак.

Відео дня

Своєю чергою угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що влада поставили ділянку газопроводу "Турецький потік" під посилений військовий моніторинг та охорону.

Реакція угорської опозиції

Глава опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр зазначив, що раніше отримував попередження, що заради збільшення рейтингу провладної партії "Фідес", за тиждень до виборів в Угорщині, прем'єр Віктор Орбан за допомогою Сербії та Росії міг планувати подію, пов’язану з газопроводом, яка могла "випадково" статися в Сербії.

Петер Мадяр закликав Віктора Орбана, хоча б на час Великодних свят, припинити поширювати паніку та спричиняти безлад, як це, зазначив він, "планують його російські радники".

За його словами, угорці побоюються, що прем'єр-міністр, дотримуючись порад російських агентів, намагається вселити страх власному народу за допомогою операцій під чужим прапором. Політик наголосив, що новий уряд проведе розслідування, щоб виявити, замовників та відповідальних за злочини проти Угорщини.

Нагадаємо, у Сербії біля газопроводу, яким російський природний газ транспортують через Туреччину, Болгарію і Сербію до Угорщини, було виявлено вибуховий пристрій. Два рюкзаки військового зразка з вибухівкою і детонаторами знайшли неподалік села Велебіт.

Ще у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про атаку України на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік", назвавши це спробою енергетичної блокади.