Теракт на газопроводе — это российская операция под чужим флагом, — МИД

Киев не имеет никакого отношения к взрывчатке, которую нашли возле газового объекта в Сербии. В украинском МИД не исключают в происшествии "российский след".

Украина категорически отвергает попытки ложно связать страну с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Спикер Министерства иностранных дел подчеркнул, что Украина не имеет к этому никакого отношения.

Сообщение Георгия Тихого в соцсети Х Фото: скриншот

"Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы", — отметил он.

Обвинения Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отчитываясь в соцсети после заседания Совбеза, отметил, что Украина якобы препятствует поставкам энергоресурсов в Венгрию, атакуя дронами газопровод "Турецкий поток" на территории РФ. И собственно, попытка теракта в Сербии, по мнению представителя дипломатического ведомства, выглядит как составляющая этих атак.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что власти поставили участок газопровода "Турецкий поток" под усиленный военный мониторинг и охрану.

Реакция венгерской оппозиции

Глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр отметил, что ранее получал предупреждения, что ради увеличения рейтинга правящей партии "Фидес", за неделю до выборов в Венгрии, премьер Виктор Орбан с помощью Сербии и России мог планировать событие, связанное с газопроводом, которое могло "случайно" произойти в Сербии.

Петер Мадьяр призвал Виктора Орбана, хотя бы на время Пасхальных праздников, прекратить распространять панику и вызывать беспорядок, как это, отметил он, "планируют его российские советники".

По его словам, венгры опасаются, что премьер-министр, следуя советам российских агентов, пытается вселить страх собственному народу с помощью операций под чужим флагом. Политик подчеркнул, что новое правительство проведет расследование, чтобы выявить заказчиков и ответственных за преступления против Венгрии.

Напомним, в Сербии возле газопровода, по которому российский природный газ транспортируют через Турцию, Болгарию и Сербию в Венгрию, было обнаружено взрывное устройство. Два рюкзака военного образца со взрывчаткой и детонаторами нашли недалеко от села Велебит.

Еще в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке Украины на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", назвав это попыткой энергетической блокады.