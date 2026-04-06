Шукали яйця, а знайшли найнебезпечнішу отруту: чоловіки в Німеччині виявили пляшку з полонієм-210

Білу пластикову пляшку з червоною кришкою і написом "полоній-210" виявили в містечку Файхінген-на-Енце на південному заході Німеччини двоє місцевих жителів під час пошуку великодніх яєць.

Полоній 210 — смертельна радіоактивна отрута, яка у 250 тисяч разів токсичніша за ціанід, тому чоловіки одразу ж повідомили про знахідку. Уже незабаром на місце прибули 138 співробітників екстрених служб і 41 одиниця техніки, включно із загоном радіаційного захисту в спецкостюмах і співробітницею АЕС, повідомляє Deutsche Welle.

Міністерство навколишнього середовища федеральної землі Баден-Вюртемберг вилучило пляшку для проведення експертизи, а вся прилегла до місця знахідки територія була оточена.

Спочатку спецслужби не розуміли до кінця, чи дійсно в пляшці міститься настільки небезпечна речовина. За словами одного з пожежників, назву отрути було нанесено офіційно й акуратно, а не написано від руки. Також пляшка вагою приблизно 200 грамів була відносно важкою, що характерно для полонію-210, який є важкою речовиною. Це дозволило припустити, що назва відповідає вмісту.

Водночас початкові вимірювання радіації поблизу пляшки дали негативний результат, радіоактивність не виявлено.

Тепер Міністерство довкілля збирається відкрити пляшку, перевірити і за необхідності деактивувати та утилізувати.

Випадки використання полонію-210 для ліквідації неугодних діячів не рідкісні. Так, в останках засновника Палестинської національної адміністрації Ясіра Арафата було виявлено величезну частку цієї речовини. Щоправда, в Росії цю інформацію спростували, заявивши, що причиною його смерті стала старість.

Однією з найвідоміших жертв отруєння цією отрутою є колишній співробітник КДБ і ФСБ Олександр Литвиненко, який викривав російські спецслужби. Його отруїли чаєм із полонієм у лондонському готелі Myfair. Пізніше слідство дійшло висновку, що це справа рук російської влади.

