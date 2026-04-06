Искали яйца, а нашли опаснейший яд: мужчины в Германии обнаружили бутылку с полонием-210

Белую пластиковую бутылку с красной крышкой и надписью "полоний-210" обнаружили в городке Файхинген-на-Энце на юго-западе Германии двое местных жителей во время поиска пасхальных яиц.

Полоний 210 — смертельный радиоактивный яд, который в в 250 тысяч раз токсичнее цианида, поэтому мужчины сразу же сообщили о находке. Уже вскоре на место прибыли 138 сотрудников экстренных служб и 41 единица техники, включая отряд радиационной защиты в спецкостюмах и сотрудницу АЭС, сообщает Deutsche Welle.

Министерство окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг изъяло бутылку для проведения экспертизы, а вся прилегающая к месту находки территория была оцеплена.

Изначально спецслужбы не понимали до конца, действительно ли в бутылке находится столь опасное вещество. По словам одного из пожарников, название яда было нанесено официально и аккуратно, а не написано от руки. Также бутылка весом примерно 200 граммов была относительно тяжелой, что характерно для полония-210, который является тяжелым веществом. Это позволило предположить, что название отвечает содержимому.

В то же время первоначальные измерения радиации вблизи бутылки дали отрицательный результат, радиоактивность не обнаружена.

Теперь Министерство окружающей среды собирается открыть бутылку, проверить и при необходимости деактивировать и утилизировать.

Случаи использования полония-210 для ликвидации неугодных деятелей не редки. Так, в останках основателя Палестинской национальной администрации Ясира Арафата была обнаружена огромная доля этого вещества. Правда, в России эту информацию опровергли, заявив, что причиной его смерти стала старость.

Одной из наиболее известных жертв отравления этим ядом является бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, который разоблачал российские спецслужбы. Он был отравлен чаем с полонием в лондонском отеле Myfair. Позже следствие пришло к выводу, что это дело рук российских властей.

