Орбан пропонував Ірану допомогу після підриву "Моссадом" тисяч пейджерів "Хезболли", — WP

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у 2024 році запропонував допомогу Ірану після операції Ізраїлю проти угруповання "Хезболла". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто особисто контактував із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та обіцяв передати зібрану інформацію.

Після ізраїльської операції у вересні 2024 року, внаслідок якої були підірвані тисячі пейджерів, що використовувалися бойовиками "Хезболли", уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном непублічно запропонував допомогу Ірану — головному союзнику цього угруповання, повідомляє The Washington Post.

"Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи будуть передані вашим службам", – сказав МЗС Угорщини Петер Сійярто своєму іранському колезі Аббасу Арагчі телефоном. Копія стенограми цієї розмови від 30 вересня була отримана та засвідчена західною розвідувальною службою та переглянута газетою The Washington Post.

Відео дня

У той час Угорщина була в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був розміщений на пейджерах, повідомила журналістам, що вони були виготовлені угорською компанією за ліцензійною угодою. Сіярто прагнув наголосити Арагчі, що його країна жодним чином не була причетна до антитерористичної операції ЦАХАЛ "Стріли півночі", 17 вересня в Лівані, і що пейджери не були виготовлені в Угорщині.

Цей заклик суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю, який часто походить від своїх європейських колег, щоб підтримати Ізраїль під час голосувань у Раді Безпеки ООН. Він навіть оголосив про вихід з Міжнародного кримінального суду у квітні 2025 року під час візиту до Будапешта прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на якого МКС було видано ордер на арешт. Як і президент Дональд Трамп, Нетаньягу також публічно підтримав Орбана.

Стенограма розмови між Сіярто та Арагчі викликає подальші питання щодо політичних уподобань уряду Орбана, особливо враховуючи те, що Москва має давній союз з Іраном і підтримувала його у війні зі Сполученими Штатами. Кремль надавав Тегерану інформацію про цільові атаки американським силам, включаючи військові кораблі та літаки на Близькому Сході.

"Я просто хотів особисто сказати вам, що наші служби вже зв’язалися з вашою", — сказав тоді Сійярто Арагчі, згідно зі стенограмою.

Коли Арагчі відповів, що він "дуже вдячний за все це", Сіярто додав: "Абсолютно, абсолютно. Якщо вам потрібна додаткова інформація або ви хочете зв’язатися зі мною — я завжди до ваших послуг".

У той час речник угорського уряду Золтан Ковач стверджує, що будапештська компанія, яка є виробником пейджерів, була не більше ніж "торговельним посередником, який не мав виробничого чи операційного майданчика в Угорщині", а згадані пристрої ніколи не були в Угорщині.

"Ці пейджери не виробляються в Угорщині, вони ніколи не були в Угорщині, і жодна угорська компанія ніколи не була фізично пов’язана з цими пейджерами. Тож ми не маємо до цього жодного стосунку!, — зазанчив Золтан Ковач.

Колишній чиновник Білого дому заявив, що не дивно, що Угорщина прагне пом'якшити можливу напруженість з Іраном через атаку пейджером. Однак цей дзвінок суперечив відкритій підтримці Ізраїлю Орбаном.

"Угорщина є однією з країн, які найбільше підтримують Ізраїль у його офіційній політиці. Вони є однією з небагатьох країн, які послідовно голосують разом зі США, коли решта Європи утримується. Як мінімум, це дуже суперечить їхній політиці", — сказав ексчиновник Білого дому.

