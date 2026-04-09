Орбан предлагал Ирану помощь после подрыва "Моссадом" тысяч пейджеров "Хезболлы", — WP

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в 2024 году предложило помощь Ирану после операции Израиля против группировки "Хезболла". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лично контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и обещал передать собранную информацию.

После израильской операции в сентябре 2024 года, в результате которой были взорваны тысячи пейджеров, использовавшихся боевиками "Хезболлы", правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном непублично предложило помощь Ирану — главному союзнику этой группировки, сообщает The Washington Post.

"Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам", — сказал МИД Венгрии Петер Сийярто своему иранскому коллеге Аббасу Арагчи по телефону. Копия стенограммы этого разговора от 30 сентября была получена и заверена западной разведывательной службой и просмотрена газетой The Washington Post.

В то время Венгрия была в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на пейджерах, сообщила журналистам, что они были изготовлены венгерской компанией по лицензионному соглашению. Сийярто стремился подчеркнуть Арагчи, что его страна никоим образом не была причастна к антитеррористической операции ЦАХАЛ "Стрелы севера", 17 сентября в Ливане, и что пейджеры не были изготовлены в Венгрии.

Этот призыв противоречит официальной политике правительства Орбана по поддержке Израиля, который часто исходит от своих европейских коллег, чтобы поддержать Израиль во время голосований в Совете Безопасности ООН. Он даже объявил о выходе из Международного уголовного суда в апреле 2025 года во время визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого МУС был выдан ордер на арест. Как и президент Дональд Трамп, Нетаньяху также публично поддержал Орбана.

Стенограмма разговора между Сийярто и Арагчи вызывает дальнейшие вопросы относительно политических предпочтений правительства Орбана, особенно учитывая то, что Москва имеет давний союз с Ираном и поддерживала его в войне с Соединенными Штатами. Кремль предоставлял Тегерану информацию о целевых атаках американским силам, включая военные корабли и самолеты на Ближнем Востоке.

"Я просто хотел лично сказать вам, что наши службы уже связались с вашей", — сказал тогда Сийярто Арагчи, согласно стенограмме.

Когда Арагчи ответил, что он "очень благодарен за все это", Сийярто добавил: "Абсолютно, абсолютно. Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите связаться со мной — я всегда к вашим услугам".

В то время представитель венгерского правительства Золтан Ковач утверждает, что будапештская компания, которая является производителем пейджеров, была не более чем "торговым посредником, который не имел производственной или операционной площадки в Венгрии", а упомянутые устройства никогда не были в Венгрии.

"Эти пейджеры не производятся в Венгрии, они никогда не были в Венгрии, и ни одна венгерская компания никогда не была физически связана с этими пейджерами. Поэтому мы не имеем к этому никакого отношения!", — заявил Золтан Ковач.

Бывший чиновник Белого дома заявил, что неудивительно, что Венгрия стремится смягчить возможную напряженность с Ираном из-за атаки пейджером. Однако этот звонок противоречил открытой поддержке Израиля Орбаном.

"Венгрия является одной из стран, которые больше всего поддерживают Израиль в его официальной политике. Они являются одной из немногих стран, которые последовательно голосуют вместе с США, когда остальная Европа воздерживается. Как минимум, это очень противоречит их политике", — сказал экс-чиновник Белого дома.

Напомним, что в сеть слили записи разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В них венгерский дипломат передавал России информацию о позиции ЕС и согласовывал действия, которые могли влиять на поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что Венгрия и Россия заключили 12-пунктный план углубления сотрудничества в сферах энергетики, торговли, образования и культуры. В документах говорится о совместных проектах, включая энергетику, а также расширение экономических и гуманитарных связей между странами.