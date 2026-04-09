Росія йде під воду: у Дагестані та Чечні очікується нова хвиля повеней (відео)

Режим надзвичайної ситуації на території Дагестану і Чечні підвищено з регіонального до федерального рівня. Повінь уже стала найбільшою за 107 років.

Про це заявив глава МНС Олександр Куренков під час засідання урядової комісії. Він прилетів у Дагестан для координації ліквідації наслідків паводків, повідомляє видання Astra.

Дагестан і Чечню затопило

Особливо складна ситуація в Дагестані. Там загинули щонайменше 6 людей, понад 320 тисяч залишаються без світла. У 25 населених пунктах Дагестану було підтоплено понад 6 тис. житлових будинків і присадибних ділянок. Через рясні опади 28-29 березня і 5 квітня в республіці сталися каменепади і сходження селів, пошкоджено дороги і мости.

За словами глави регіону Сергія Мелікова, у республіці від повені постраждало понад 6,2 тис. осіб.

Серед іншого, у російському Дагестані прорвало Геджухську дамбу.

За прогнозом російських синоптиків, нову хвилю паводків очікують 11 квітня. При цьому високогірні села засипало снігом. Тим часом, паводки почалися в ще одному російському регіоні — Чувашії.

У РФ іде нова хвиля паводків

Також стало відомо про землетрус на Камчатці силою 7 балів. Епіцентри знаходилися в акваторії Тихого океану в районі східного узбережжя півострова, на відстані близько 160 км від Петропавловська-Камчатського.