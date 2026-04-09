Россия идет под воду: в Дагестане и Чечне ожидается новая волна наводнений (видео)

Режим чрезвычайной ситуации на территории Дагестана и Чечни повышен с регионального до федерального уровня. Наводнение уже стало крупнейшим за 107 лет.

Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии. Он прилетел в Дагестан для координации ликвидации последствий паводков, сообщает издание Astra.

Дагестан и Чечню затопило

Особенно сложная ситуация в Дагестане. Там погибли как минимум 6 человек, более 320 тысяч остаются без света. В 25 населенных пунктах Дагестана были подтоплены более 6 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Из-за обильных осадков 28–29 марта и 5 апреля в республике произошли камнепады и сходы селей, повреждены дороги и мосты.

По словам главы региона Сергея Меликова, в республике от наводнения пострадали более 6,2 тыс. человек.

Среди прочего, в российском Дагестане прорвало Геджухскую дамбу.

По прогнозу российских синоптиков, новую волну паводков ожидают 11 апреля. При этом высокогорные села засыпало снегом. Тем временем, паводки начались в еще одном российском регионе – Чувашии.

В РФ идет новая волна паводков

Также стало известно о землетрясении на Камчатке силой 7 баллов. Эпицентры находились в акватории Тихого океана в районе восточного побережья полуострова, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского.