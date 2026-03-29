РФ накрыли масштабные наводнения: в Дагестане и Чечне объявили ЧС, вода разрушает мосты (видео)

В Республике Дагестан (РФ) масштабное наводнение привело к значительным подтоплениям и разрушениям объектов транспортной и критической инфрастуктуры. Сейчас без света и газа находятся более 300 тыс. абонентов, а в соседней Чечне также ввели режим ЧС.

В российском субъекте уже объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения и его последствий. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление МЧС.

Спасатели пока подтверждают подтопление 40 домов, 323 приусадебных участков и 84 участка внутригородских автомобильных дорог. В 14 муниципальных образованиях региона в результате схода оползней и селевых масс на 25 участках автодорог было затруднено или ограничено движение.

По данным российского МЧС, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно в усиленном режиме. На территории Дагестана развернуто семь пунктов временного размещения, проведена эвакуация 221 человека, в том числе 126 детей.

"На данный момент в трех лагерях временного размещения (ПВР) размещено 79 человек, в том числе 32 ребенка, остальные эвакуированные граждане разместились у родственников и друзей", — сообщили спасатели, отметив, что в Махачкале также приведены в готовность три ПВР общей вместимостью до 120 человек.

Согласно прогнозу, обильные осадки с сильным ветром до 23 м/с продлятся в регионе до вечера воскресенья. В МЧС РФ говорят, что ситуация с преодолением последствий наводнения находится под контролем.

Местные паблики сообщают, что в результате паводков продолжается разрушение мостовых переправ. Власти региона подтвердили обвал двух пролетов железнодорожного моста на перегоне "Хасавюрт — Кадиюрт" Северо-Кавказской железной дороги. Сейчас временно приостановлено движение поездов в сторону Чечни.

Впоследствии стало известно, что в соседней с Дагестаном Чечне также объявили режим чрезвычайной ситуации. В администрации Кадырова говорят, что под угрозой затопления находится Грозный, Аргун и девять муниципальных районов российского субъекта.

Ранее Фокус сообщал о масштабных наводнениях в Румынии. Мощный циклон вызвал наводнения, разрушения и перебои с электроснабжением.

Впоследствии стало известно о землетрясении на Камчатке силой 7 баллов. Эпицентры находились в акватории Тихого океана в районе восточного побережья полуострова, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского.