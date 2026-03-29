РФ накрили масштабні повені: у Дагестані та Чечні оголосили НС, вода руйнує мости (відео)

У Республіці Дагестан (РФ) масштабна повінь призвела до значних підтоплень та руйнувань об'єктів транспортної та критичної інфрастуктури. Наразі без світла та газу перебувають понад 300 тис. абонентів, а в сусідній Чечні також ввели режим НС.

У російському суб'єкті вже оголошено надзвичайний стан через повені та її наслідки. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву МНС.

Рятувальники наразі підтверджують підтоплення 40 будинків, 323 присадибних ділянки та 84 ділянки внутрішньо міських автомобільних доріг. У 14 муніципальних утвореннях регіону внаслідок сходу зсувів і селевих мас на 25 ділянках автодоріг було ускладнено або обмежено рух.

За даними російської МНС, аварійно-відновлювальні роботи ведуться цілодобово в посиленому режимі. На території Дагестана розгорнуто сім пунктів тимчасового розміщення, проведено евакуацію 221 особи, зокрема 126 дітей.

"На даний момент у трьох таборах тимчасового розміщення (ТТР) розміщено 79 осіб, зокрема 32 дитини, решта евакуйованих громадян розмістилася у родичів і друзів", — повідомили рятувальники, зазначивши, що в Махачкалі також приведено в готовність три ТТР загальною місткістю до 120 осіб.

Згідно з прогнозом, рясні опади з сильним вітром до 23 м/с триватимуть у регіоні до вечора неділі. У МНС РФ кажуть, що ситуація з подоланнями наслідками повені перебуває під контролем.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок паводків продовжується руйнування мостових переправ. Влада регіону підтвердила обвал двох прольотів залізничного мосту на перегоні "Хасавюрт — Кадіюрт" Північно-Кавказької залізниці. Наразі тимчасово призупинено рух поїздів у бік Чечні.

Згодом стало відомо, що в сусідній з Дагестаном Чечні також оголосили режим надзвичайної ситуації. У адміністрації Кадирова говорять, що під загрозою затоплення перебуває Грозний, Аргун та дев'ять муніципальних районів російського суб'єкта.

