Слідом за Україною та Болгарією: Румунія потерпає від повеней, міста знеструмлені

Негода, що вирувала в Україні, прийшла до Румунії. Потужний циклон спричинив повені, руйнування та перебої з електропостачанням.

Related video

У румунській столиці Бухаресті сильний вітер повалив дерева та пошкодив кабелі, було оголошено помаранчевий код небезпеки, повідомляє digi24.ro. У горах, на кордоні повітів Хунедоара – Вилча – Алба, довелося рятували застряглих там чотирьох туристів із Польщі. Взагалі, у гірських регіонах ситуація з відновленням ускладнюється ще й тим, що доступ до деяких ділянок обмежений не лише через повалені дерева, а й через сніг.

У місті Пелтініш у повіті Сібіу дерево впало на автомобіль. Через це серйозно постраждав водій автівки, який опинився в пастці, і його довелося просто витягати із машини.

Дуже складною ситуація є у портовому місті Констанца. Там зливи спричинили масштабні підтоплення – на деяких вулицях рівень води сягав пів метра, десятки автомобілів були заблоковані.

Зауважимо, що напередодні сильні дощі накрили також Болгарію – зокрема, курортне місто Бургас. Туристів та місцевих мешканців евакуювали, місцева влада оголосила частковий надзвичайний стан.

Також нагадаємо, що у Одесі стався справжній потоп. Найбільше постраждали підземні паркінги та цокольні поверхи – негода забрала життя цілої родини, яка мешкала на такому цокольному поверсі. Загалом в Одесі відомо про десять загиблих.

Ще стало відомо, шо і Київ може затопити, як Одесу. Подібні зливи наразі можуть статися будь-де, оскільки повітря з підвищенням температури може утримувати більше вологи, пояснили синоптики.