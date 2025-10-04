Вслед за Украиной и Болгарией: Румыния страдает от наводнений, города обесточены

Непогода, которая бушевала в Украине, пришла в Румынию. Мощный циклон вызвал наводнения, разрушения и перебои с электроснабжением.

В румынской столице Бухаресте сильный ветер повалил деревья и повредил кабели, был объявлен оранжевый код опасности, сообщает digi24.ro. В горах, на границе уездов Хунедоара – Вилча – Алба, пришлось спасали застрявших там четырех туристов из Польши. Вообще, в горных регионах ситуация с восстановлением осложняется еще и тем, что доступ к некоторым участкам ограничен не только из-за поваленных деревьев, но и из-за снега.

В городе Пелтиниш в уезде Сибиу дерево упало на автомобиль. Из-за этого серьезно пострадал водитель автомобиля, который оказался в ловушке, и его пришлось буквально вытягивать из машины.

Очень сложная ситуация в портовом городе Констанца. Там ливни вызвали масштабные подтопления — на некоторых улицах уровень воды достигал полметра, десятки автомобилей были заблокированы.

Заметим, что накануне сильные дожди накрыли также Болгарию — в частности, курортный город Бургас. Туристов и местных жителей эвакуировали, а местные власти объявили частичное чрезвычайное положение.

Также напомним, что в Одессе произошел настоящий потоп. Больше всего пострадали подземные паркинги и цокольные этажи — непогода унесла жизни целой семьи, которая жила на таком цокольном этаже. Всего в Одессе известно о десяти погибших.

Еще стало известно, что и Киев может затопить, как Одессу. Подобные ливни сейчас могут произойти где угодно, поскольку воздух с повышением температуры может удерживать больше влаги, пояснили синоптики.