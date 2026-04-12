Російські боти та ГРУ намагаються "врятувати" рейтинг Орбана на виборах, — The Insider

В Угорщині діє російська мережа ботів "Матрешка", яка допомагає чинному прем'єр-міністру Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах, що відбудуться у країні 12 квітня.

Операціями в Будапешті керують офіцери ГРУ (Головне розвідувальне управління РФ) під дипломатичним прикриттям, пише The Insider.

Журналісти з'ясували, що після ліквідації засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина управління російською дезінформацією перейшло під контроль першого заступника керівника адміністрації глави РФ Сергія Кирієнка. Головним підрядником виступає компанія "Структура" російського політтехнолога Іллі Гамбашидзе.

Мережа російськиз обтів від імені відомих видань, таких як DW, Euronews і Kyiv Independent, поширює фейки про замахи на Орбана та "агресію" з боку України.

Також у соціальних мережах Росія поширює величезну кількість відеороликів, згенерованих штучним інтелектом, у яких жителів Угорщини лякають "мобілізацією для війни за Україну" у разі перемоги опозиційної партії "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.

За даними The Insider, росіяни намагаються дискредитувати критиків Орбана. Зокрема, проти антирадянського дисидента Габора Іваньї було запущено кампанію з фальшивими звинуваченнями, яку поширювали через спеціально створені сайти-одноденки.

Зазначається. що операціями в Угорщині керують офіцери ГРУ під дипломатичним прикриттям, зокрема військово-морський аташе Олексій Заруднев. Також російські дипломати передають угорським журналістам поради, як переконати виборців, що вони повинні проголосувати за Орбана.

Журналісти наголосили, що одним із ключових ретрансляторів російських наративів в Угорщині є угорський пропагандист Георг Шпеттле.

