Российские боты и ГРУ пытаются "спасти" рейтинг Орбана на выборах, — The Insider

В Венгрии действует российская сеть ботов "Матрешка", которая помогает действующему премьер-министру Виктору Орбану победить на парламентских выборах, которые состоятся в стране 12 апреля.

Операциями в Будапеште руководят офицеры ГРУ (Главное разведывательное управление РФ) под дипломатическим прикрытием, пишет The Insider.

Журналисты выяснили, что после ликвидации основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина управление российской дезинформацией перешло под контроль первого заместителя руководителя администрации главы РФ Сергея Кириенко. Главным подрядчиком выступает компания "Структура" российского политтехнолога Ильи Гамбашидзе.

Сеть российских обтов от имени известных изданий, таких как DW, Euronews и Kyiv Independent, распространяет фейки о покушениях на Орбана и "агрессии" со стороны Украины.

Также в социальных сетях Россия распространяет огромное количество видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом, в которых жителей Венгрии пугают "мобилизацией для войны за Украину" в случае победы оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра.

По данным The Insider, россияне пытаются дискредитировать критиков Орбана. В частности, против антисоветского диссидента Габора Иваньи была запущена кампания с фальшивыми обвинениями, которую распространяли через специально созданные сайты-однодневки.

Отмечается. что операциями в Венгрии руководят офицеры ГРУ под дипломатическим прикрытием, в частности военно-морской атташе Алексей Заруднев. Также российские дипломаты передают венгерским журналистам советы, как убедить избирателей, что они должны проголосовать за Орбана.

Журналисты отметили, что одним из ключевых ретрансляторов российских нарративов в Венгрии является венгерский пропагандист Георг Шпеттле.

Напомним, 11 апреля лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о неизбежности диалога с Путиным.

Фокус также писал о том, что Орбан получил поддержку президента США Дональда Трампа.