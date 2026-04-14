Стрілянина в школі в Туреччині: колишній учень відкрив вогонь по студентах і вчителях (відео)

Інцидент стався в провінції Шанлиурфа на південному сході Туреччини. Відомо, що нападнику було 19 років. Він зайшов у технічне училище і відкрив вогонь із помпової рушниці. Пізніше він наклав на себе руки.

Постраждали 16 осіб. Серед них 10 студентів, 4 викладачі, 1 поліцейський і 1 працівник їдальні, повідомляє Haber Turk.

Інцидент стався вранці в професійно-технічному анатолійському училищі імені Ахмета Коюнджу. Нападник, 19-річний Омер Кет, сам навчався в цьому закладі до дев'ятого класу, а потім пішов до іншої школи. Він наклав на себе руки, коли поліція намагалася знешкодити його всередині будівлі.

Губернатор провінції Хасан Шилдак зробив заяву, заявивши, що 12 постраждалих відправили в лікарню. І розслідування ще триває.

Стало відомо, що перед нападом Омер Кет опублікував у своєму акаунті в Instagram повідомлення: "Готуйтеся, через кілька днів у цій школі станеться напад, готуйтеся".

Відео дня

Свідки розповіли, що молодий чоловік зайшов у вестибюль і одразу відкрив вогонь.

"Він стріляв по всіх, кого бачив", — розповів один зі свідків.

До училищ стягнули армію і поліцію Фото: Соцсети

Причини нападу ще з'ясовують.

