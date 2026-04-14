Стрельба в школе в Турции: бывший ученик открыл огонь по студентам и учителям (видео)

Инцидент произошел в провинции Шанлыурфа на юге-востоке Турции. Известно, что нападавшему было 19 лет. Он зашел в техническое училище и открыл огонь из помпового ружья. Позже он покончил с собой.

Пострадали 16 человек. Среди них 10 студентов, 4 преподавателя, 1 полицейский и 1 работник столовой, сообщает Haber Turk.

Инцидент произошел утром в профессионально-техническом анатолийском училище имени Ахмета Коюнджу. Нападавший, 19-летний Омер Кет, сам учился в этом заведении до девятого класса, а потом ушел в другую школу. Он покончил с собой, когда полиция пыталась обезвредить его внутри здания.

Губернатор провинции Хасан Шылдак сделал заявление, заявив, что 12 пострадавших отправили в больницу. И расследование еще ведется.

Стало известно, что перед нападением Омер Кет опубликовал в своем аккаунте в Instagram сообщение: "Готовьтесь, через несколько дней в этой школе произойдет нападение, готовьтесь".

Відео дня

Свидетели рассказали, что молодой человек зашел в вестибюль и сразу открыл огонь.

"Он стрелял по всем, кого видел", — рассказал один из свидетелей.

К училищц стянули армию и полицию Фото: Соцсети

Причины нападения еще выясняются.

