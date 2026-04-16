У Пентагоні Гегсет процитував "біблійний" уривок, що виявився текстом з фільму Тарантіно (відео)

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив в Пентагоні під час релігійної служби та процитував текст, який помилково сприймається як біблійний уривок, однак насправді походить із культового фільму "Кримінальне чтиво".

Як повідомляє видання 9News, Піт Гегсет під час проповіді в Пентагоні зачитав текст, який у масовій культурі часто помилково приписують Біблії, хоча його авторами є Квентін Тарантіно та Роджер Ейварі.

Під час виступу він прочитав уривок, стилістично подібний до молитви та зазначив, що отримав його від "головного планувальника місії" рятувальної операції, пов’язаної з екіпажем ВПС США, яких нібито збили над Іраном.

Зміст промови перегукується з відомим монологом персонажа Джулса Віннфілда з фільму "Кримінальне чтиво", де перед стратою злочинця він виголошує текст, який у фільмі подається як уривок з "Книги Єзекіїля". Саме цей фрагмент згодом став широко відомим і часто помилково сприймається як цитата зі Святого Письма.

"Шлях праведника важкий, бо перешкоджають йому егоїзм молодих і тиранія чоловіків, злих душею. Блаженний той пастир, що в ім'я милосердя та доброї волі веде слабких крізь долину темряви. Бо він є справжнім охоронцем брата свого і шукачем загублених дітей. І вчиню я велику помсту над тими, хто замислить отруїти та знищити братів моїх. І дізнаєтесь ви, що Я — Господь, коли помста Моя впаде на вас", — йдеться в промові Джулса Віннфілда.

Усвоїй версії Геґсет адаптував формулювання під військовий контекст, зокрема замінивши окремі згадки на відсилання до підрозділу, що брав участь у рятувальній операції.

"Шлях збитого авіатора з усіх боків оточений беззаконням егоїстів і тиранією злих людей. Благословенний той, хто в ім'я товариства та обов’язку проводить загублених через долину темряви, бо він справді є опікуном свого брата і тим, хто знаходить загублених дітей. І я обрушу на тебе велику помсту і лютий гнів на тих, хто намагається захопити й знищити мого брата. І ти пізнаєш, що мій позивний — Sandy 1, коли я здійсню свою помсту на тобі. Амінь", — озвучив молитву Піт Гегсет.

Водночас у фільмі "Кримінальне чтиво" цей текст є художнім прийомом: частина його створена сценаристами Квентіном Тарантіно та Роджером Ейварі, а інша частково перегукується з біблійними уривками, які описують давніх ворогів Ізраїлю.

Також у матеріалі зауважили, що Піт Гегсет останніми місяцями регулярно проводить релігійні служби в Пентагоні. Зокрема, нещодавній виступ відбувся невдовзі після того, як у Палаті представників США було ініційовано процедуру імпічменту щодо міністра. Так, дев’ять представників Демократичної партії висунули звинувачення, що стосуються зловживання повноваженнями та управління оборонним відомством. Водночас для усунення посадовця з посади необхідна підтримка двох третин Сенату, тож політичні перспективи цієї процедури залишаються обмеженими.

