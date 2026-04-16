В Пентагоне Хэгсет процитировал "библейский" отрывок, оказавшийся текстом из фильма Тарантино (видео)

Министр обороны США Пит Хэгсет выступил в Пентагоне во время религиозной службы и процитировал текст, который ошибочно воспринимается как библейский отрывок, однако на самом деле происходит из культового фильма "Криминальное чтиво".

Как сообщает издание 9News, Пит Хэгсет во время проповеди в Пентагоне зачитал текст, который в массовой культуре часто ошибочно приписывают Библии, хотя его авторами являются Квентин Тарантино и Роджер Эйвари.

Во время выступления он прочитал отрывок, стилистически подобный молитве и отметил, что получил его от "главного планировщика миссии" спасательной операции, связанной с экипажем ВВС США, которых якобы сбили над Ираном.

Содержание речи перекликается с известным монологом персонажа Джулса Виннфилда из фильма "Криминальное чтиво", где перед казнью преступника он произносит текст, который в фильме подается как отрывок из "Книги Иезекииля". Именно этот фрагмент впоследствии стал широко известным и часто ошибочно воспринимается как цитата из Священного Писания.

"Путь праведника труден, ибо препятствуют ему эгоизм молодых и тирания мужей, злых душой. Блажен тот пастырь, который во имя милосердия и доброй воли ведет слабых сквозь долину тьмы. Ибо он является настоящим охранником брата своего и искателем потерянных детей. И совершу я великую месть над теми, кто замыслит отравить и уничтожить братьев моих. И узнаете вы, что Я — Господь, когда месть Моя падет на вас", — говорится в речи Джулса Виннфилда.

В своей версии Хэгсет адаптировал формулировку под военный контекст, в частности заменив отдельные упоминания на отсылки к подразделению, участвовавшему в спасательной операции.

"Путь сбитого авиатора со всех сторон окружен беззаконием эгоистов и тиранией злых людей. Благословен тот, кто во имя общества и долга проводит потерянных через долину тьмы, ибо он действительно является опекуном своего брата и тем, кто находит потерянных детей. И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев на тех, кто пытается захватить и уничтожить моего брата. И ты узнаешь, что мой позывной — Sandy 1, когда я осуществлю свою месть на тебе. Аминь", — озвучил молитву Пит Хэгсет.

В то же время в фильме "Криминальное чтиво" этот текст является художественным приемом: часть его создана сценаристами Квентином Тарантино и Роджером Эйвари, а другая частично перекликается с библейскими отрывками, которые описывают древних врагов Израиля.

Также в материале отметили, что Пит Гегсет в последние месяцы регулярно проводит религиозные службы в Пентагоне. В частности, недавнее выступление состоялось вскоре после того, как в Палате представителей США была инициирована процедура импичмента в отношении министра. Так, девять представителей Демократической партии выдвинули обвинения, касающиеся злоупотребления полномочиями и управления оборонным ведомством. В то же время для устранения чиновника с должности необходима поддержка двух третей Сената, поэтому политические перспективы этой процедуры остаются ограниченными.

Ранее Фокус писал, что министр обороны США Пит Гегсет заявил о невозможности для Ирана в дальнейшем производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. Он также подчеркнул, что заключенное с США соглашение предусматривает запрет для Тегерана на владение ядерным оружием. Кроме того, Гегсет отметил, что Дональд Трамп якобы мог за считанные минуты парализовать экономику Ирана, однако выбрал более сдержанный и дипломатичный подход.

Более того, в сентябре 2025 года Министерство обороны США осуществило рекордные закупки на общую сумму 93,4 миллиарда долларов, большинство из которых было направлено на роскошные товары и продукты. В частности, они покупали крабов, омаров, машины для мороженого и дорогую мебель.