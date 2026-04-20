У баночці популярного дитячого харчування знайшли щурячу отруту: продукцію відкликали з 1500 магазинів

Поліція Австрії повідомила про виявлення щурячої отрути в банці дитячого харчування HiPP після відкликання продукту з понад 1000 супермаркетів Spar у країні через побоювання з приводу безпеки.

Поліція Бургенланда повідомила, що в зразку з однієї з банок дитячого харчування з морквою і картоплею вагою 190 г для п'ятимісячних дітей, про які повідомив покупець, було виявлено щурячу отруту. Компанія HiPP заявила, що не можна виключати того, що отрута в дитяче харчування потрапила навмисно і не на виробництві, пише АР.

"Банки покинули наш завод HiPP в ідеальному стані. Відкликання пов'язане з кримінальним злочином, який наразі розслідується владою", — йдеться в заяві HiPP.

За даними організації HiPP, вживання вмісту цих банок може бути небезпечним для життя. 18 квітня компанія HiPP заявила: "Згідно з наявною у нас інформацією, ця критична ситуація пов'язана із зовнішнім злочинним втручанням, що зачіпає канал дистрибуції Spar Austria".

У заяві поліції йдеться про те, що на дні пошкоджених банок була біла наклейка з червоним колом, а кришка була вже відкрита, пошкоджена, була відсутня захисна пломба або мала незвичайний запах.

У заяві йдеться про те, що початкові лабораторні аналізи аналогічних банок, вилучених поліцією в Чехії та Словаччині, показали наявність токсичної речовини. Детальнішої інформації в заяві не наводять.

Поліція також повідомила, що австрійську владу було попереджено про небезпеку після розслідувань, проведених у Німеччині. Більш детальної інформації надано не було.

Представник компанії Spar повідомив, що відкликання продукції є превентивним заходом і торкнулося 1500 магазинів в Австрії, не вплинувши на торгові точки в інших країнах.

Компанії Spar і HiPP порадили покупцям не вживати в їжу вміст банок, придбаних у Spar Austria. Вони заявили, що покупці отримають повне повернення коштів.

Поліція порадила покупцям ретельно мити руки, якщо вони стикнулися з банкою.

Під час пошуку великодніх яєць двоє громадян Німеччини виявили білу пластикову пляшку з червоною кришкою і написом "полоній-210". Полоній 210 — смертельна радіоактивна отрута, яка у 250 тисяч разів токсичніша за ціанід, тому чоловіки одразу ж повідомили про знахідку.

А торік у Львівській області виявили небезпечну речовину в дитячому пюре, імпортованому з Фінляндії. Йдеться про пюре Gerber від фінського виробника.