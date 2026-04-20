В баночке популярного детского питания нашли крысиный яд: продукцию отозвали из 1500 магазинов

Полиция Австрии сообщила об обнаружении крысиного яда в банке детского питания HiPP после отзыва продукта из более чем 1000 супермаркетов Spar в стране из-за опасений по поводу безопасности.

Полиция Бургенланда сообщила, что в образце из одной из банок детского питания с морковью и картофелем весом 190 г для пятимесячных детей, о которых сообщил покупатель, был обнаружен крысиный яд. Компания HiPP заявила, что нельзя исключать того, что яд в детское питание попал намеренно и не на производстве, пишет АР.

"Банки покинули наш завод HiPP в идеальном состоянии. Отзыв связан с уголовным преступлением, которое в настоящее время расследуется властями", — говорится в заявлении HiPP.

По данным организации HiPP, употребление содержимого этих банок может быть опасно для жизни. 18 апреля компания HiPP заявила: "Согласно имеющейся у нас информации, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, затрагивающим канал дистрибуции Spar Austria".

В заявлении полиции говорится, что на дне поврежденных банок была белая наклейка с красным кругом, а крышка была уже открыта, повреждена, отсутствовала защитная пломба или имела необычный запах.

В заявлении говорится, что первоначальные лабораторные анализы аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие токсичного вещества. Более подробной информации в заявлении не приводится.

Полиция также сообщила, что австрийские власти были предупреждены об опасности после расследований, проведенных в Германии. Более подробной информации предоставлено не было.

Представитель компании Spar сообщил, что отзыв продукции является превентивной мерой и затронул 1500 магазинов в Австрии, не оказав влияния на торговые точки в других странах.

Компании Spar и HiPP посоветовали покупателям не употреблять в пищу содержимое банок, приобретенных в Spar Austria. Они заявили, что покупатели получат полный возврат средств.

Полиция посоветовала покупателям тщательно мыть руки, если они соприкоснулись с банкой.

Во время поиска пасхальных яиц двое гражданин Германии обнаружили белую пластиковую бутылку с красной крышкой и надписью "полоний-210". Полоний 210 — смертельный радиоактивный яд, который в 250 тысяч раз токсичнее цианида, поэтому мужчины сразу же сообщили о находке.

А в прошлом году во Львовской области обнаружили опасное вещество в детском пюре, импортированном из Финляндии. Речь идет о пюре Gerber от финского производителя.