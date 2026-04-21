Дружині прем'єр-міністра Іспанії загрожує тюремний термін у 24 роки: у чому її звинувачують

Бегонью Гомес, дружину чинного прем'єр-міністра Іпсанії Педро Санчеса, підозрюють у зловживанні впливом, корупції в бізнесі, розтраті державних коштів і нецільовому використанні свого становища для отримання вигоди і доступу до державних ресурсів в особистих цілях.

Приватні обвинувачі у справі Гомес зажадали, щоб її чоловік виступив як свідок у рамках процесу, повідомляє La Gaceta. На думку обвинувачення, становище Гомес після приходу Санчеса до влади 2018 року збільшило її вплив і дало їй змогу отримати доступ до державних чиновників і керівників великих компаній.

Крім прем'єр-міністра, обвинувачення ініціює явку міністра у справах президента, юстиції та зв'язків із парламентом Фелікса Боланьйоса, економічного радника в президентському палаці Монклоа Мануеля де ла Роча і колишнього керівника апарату президента Івана Редондо.

Сфера розслідування поширюється і на бізнес-сектор. Серед запропонованих імен — генеральний директор Telefónica Марк Муртра, колишній президент цієї ж компанії Хосе Марія Альварес-Палетте, генеральний директор Endesa Хосе Богас і бізнесмен Віктор де Альдама.

Процесуальна ситуація значна, оскільки справу ведуть лише приватні обвинувачення. Прокуратура, зі свого боку, не знаходить доказів злочину і планує клопотати про виправдання, залишаючи подальший розгляд кримінальної справи в руках цих приватних обвинувачень.

Якщо справа дійде до суду — що ще залежить від дозволу кількох апеляцій — розгляд відбуватиметься за участю присяжних. До його початку залишився один крок: очікується підтвердження обвинувального висновку провінційним судом Мадрида.

Якщо вину Гомес буде доведено, їй загрожує 24 роки в'язниці.

Справа Бегоньї Гомес: деталі

Розслідування розпочалося у квітні 2024 року після скарги антикорупційної групи Manos Limpias, яка звинуватила Гомес у використанні свого становища для впливу на державні контракти та отримання спонсорської підтримки університетів. На той час Педро Санчес узяв п'ятиденний "період роздумів", щоб обміркувати свою відставку у зв'язку зі звинуваченнями, перш ніж у кінцевому підсумку вирішив залишитися на посаді.

13 квітня 2026 року дружині прем'єр-міністра висунули обвинувачення після двох років розслідування.

У документі стверджується, що після того, як Санчес став прем'єр-міністром, Гомес змінила напрямок своєї професійної кар'єри. У 2018 році вона попросила відпустку, була призначена директором Африканського центру IE, а згодом отримала посаду завідувачки кафедри конкурентної соціальної трансформації в Мадридському університеті "Комплутенсе". На думку обвинувачення, все це було зроблено без конкурсного відбору, подібного до тих, що використовуються в академічному середовищі, і попри відсутність університетської освіти.

Крім того, розслідування вивчає питання про те, чи використовувала підсудна державні ресурси в особистих цілях, доручаючи завдання, пов'язані з її власною діяльністю, раднику в президентському палаці Монклоа, і чи намагалася вона отримати фінансову вигоду з технологічної платформи, яку фінансують великі корпорації.

І Педро Санчес і сама Бегонья Гомес заперечують усі звинувачення

Обвинувачення також домагається вироків для наближених до Гомес осіб: 22 роки тюремного ув'язнення для її помічниці Крістіни Альварес і 6 років — для бізнесмена Хуана Карлоса Баррабеса, якого звинувачують в отриманні вигоди від державних контрактів.

Розгляд веде суддя Хуан Карлос Пейнадо, який очолює розслідування звинувачень, пов'язаних із професійною діяльністю Гомес та її контактами з бізнесменами. Суд має визначити подальші процесуальні кроки, включно з питанням про перехід справи до формального судового розгляду.

Юридична команда Гомес оскаржила деякі частини розслідування і заявила, що її права на захист були порушені під час процесу. Її адвокати оскаржили підстави звинувачень і поставили під сумнів деякі докази, зібрані під час розслідування. Вони також оскаржили процесуальні рішення, ухвалені під час справи.

Справа набула серйозного політичного характеру, оскільки безпосередньо зачіпає прем'єр-міністра і ключових фігур у його уряді, а також великі компанії. Очікується, що судовий розгляд може відбутися до або приблизно під час загальних виборів 2027 року, що ставить справу в центр національної політичної арени.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії згадав Маска в промові про фашизм.

Також повідомлялося, що українка розповіла правду про життя в Іспанії.