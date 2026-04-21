Жене премьер-министра Испании грозит тюремный срок в 24 года: в чем ее обвиняют

Бегонья Гомес, жена действующего премьер-министра Ипсании Педро Санчеса, подозревается в злоупотреблении влиянием, коррупции в бизнесе, растрате государственных средств и нецелевом использовании своего положения для получения выгоды и доступа к государственным ресурсам в личных целях.

Частные обвинители по делу Гомес потребовали чтобы ее супруг выступил в качестве свидетеля в рамках процесса, сообщает La Gaceta.

По мнению обвинения, положение Гомес после прихода Санчеса к власти в 2018 году увеличило ее влияние и позволило ей получить доступ к государственным чиновникам и руководителям крупных компаний.

Кроме премьер-министра, обвинение запрашивает явку министра по делам президента, юстиции и связей с парламентом Феликса Боланьоса, экономического советника в президентском дворце Монклоа Мануэля де ла Роча и бывшего руководителя аппарата президента Ивана Редондо.

Сфера расследования распространяется и на бизнес-сектор. Среди предложенных имен – генеральный директор Telefónica Марк Муртра, бывший президент этой же компании Хосе Мария Альварес-Палетте, генеральный директор Endesa Хосе Богас, и бизнесмен Виктор де Альдама.

Процессуальная ситуация значительна, поскольку дело ведут только частные обвинения. Прокуратура, со своей стороны, не находит доказательств преступления и планирует ходатайствовать об оправдании, оставляя дальнейшее рассмотрение уголовного дела в руках этих частных обвинений.

Если дело дойдет до суда — что еще зависит от разрешения нескольких апелляций — разбирательство будет проходить с участием присяжных. До его начала остался один шаг: ожидается подтверждение обвинительного заключения провинциальным судом Мадрида.

Если вина Гомес будет доказана, ей грозит 24 года тюрьмы.

Дело Бегоньи Гомес: детали

Расследование началось в апреле 2024 года после жалобы антикоррупционной группы Manos Limpias, которая обвинила Гомес в использовании своего положения для влияния на государственные контракты и получения спонсорской поддержки университетов. В то время Педро Санчес взял пятидневный "период размышлений", чтобы обдумать свою отставку в связи с обвинениями, прежде чем в конечном итоге решил остаться на посту.

13 апреля 2026 года жене премьер-министра были предъявлены обвинения после двух лет расследования.

В документе утверждается, что после того, как Санчес стал премьер-министром, Гомес изменила направление своей профессиональной карьеры. В 2018 году она запросила отпуск, была назначена директором Африканского центра IE, а впоследствии получила должность заведующей кафедрой конкурентной социальной трансформации в Мадридском университете "Комплутенсе". По мнению обвинения, все это было сделано без конкурсного отбора, подобного тем, что используются в академической среде, и несмотря на отсутствие университетского образования.

Кроме того, расследование изучает вопрос о том, использовала ли подсудимая государственные ресурсы в личных целях, поручая задачи, связанные с ее личной деятельностью, советнику в президентском дворце Монклоа, и пыталась ли она извлечь финансовую выгоду из технологической платформы, финансируемой крупными корпорациями.

И Педро Санчес и сама Бегонья Гомес отрицают все обвинения

Обвинение также добивается приговоров для приближенных к Гомес лиц: 22 года тюремного заключения для ее помощницы Кристины Альварес и 6 лет — для бизнесмена Хуана Карлоса Баррабеса, которого обвиняют в получении выгоды от государственных контрактов.

Разбирательство ведет судья Хуан Карлос Пейнадо, возглавляющий расследование обвинений, связанных с профессиональной деятельностью Гомес и ее контактами с бизнесменами. Суд должен определить дальнейшие процессуальные шаги, включая вопрос о переходе дела к формальному судебному разбирательству.

Юридическая команда Гомес оспорила некоторые части расследования и заявила, что ее права на защиту были нарушены в ходе процесса. Ее адвокаты оспорили основания обвинений и поставили под сомнение некоторые доказательства, собранные в ходе расследования. Они также обжаловали процессуальные решения, принятые в ходе дела.

Дело приобрело серьезный политический характер, поскольку напрямую затрагивает премьер-министра и ключевых фигур в его правительстве, а также крупные компании. Ожидается, что судебное разбирательство может состояться до или примерно во время всеобщих выборов 2027 года, что ставит дело в центр национальной политической арены.

