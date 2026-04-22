Шахраї виманюють крипту у моряків, обіцяючи безпечний прохід Ормузькою протокою, — ЗМІ

Шахраї почали виманювати гроші у капітанів суден за нібито безпечний прохід Ормузькою протокою, надсилаючи кораблям повідомлення "від іранської влади".

"Мито" морякам пропонують заплатити у криптовалюті, пише спеціалізований морський портал The Maritime Executive.

Експерти перевірили електронні повідомлення, які розсилали суднам і підтвердили, що це чистої води шахрайство. Злодії прикриваються офіційною версією, за якою ще в березні Іран запровадив власні правила транзиту. Основні деталі іранського плану:

оплата до 2 мільйонів доларів;

платежі приймають у криптовалюті або китайських юанях;

обов'язкова перевірка безпеки та отримання спеціального дозволу.

Проте фактична вартість проходу не є фіксованою й залежить від "рейтингу" країни, під прапором якої йде судно. Кораблі, які отримали схвалення, мають передати спеціальний PIN-код поблизу острова Ларак.

У звіті наголошується, що шахраї використовують страх екіпажів перед затриманням судна.

Компанія Marisks підтвердила, що щонайменше один корабель уже став жертвою обману. Капітан повірив фальшивому листу та здійснив платіж.

Коли його судно спробувало вийти з протоки, то замість вільного шляху екіпаж зустрів іранські канонерські човни. Військові відкрили вогонь по кораблю. Морякам заявили, що вони не мають жодного дозволу на прохід.

